Обнаглевший Обама объявил войну Трампу

31 января 2017, вторник, 17:59 – ИА СОЧИ-24



Обнаглевший Обама объявил войну Трампу

Бывший президент США Барак Обама и его приближенные внимательно наблюдают и тщательно анализируют процессы, происходящие в Белом доме при его нынешнем главе Дональде Трампе. Как утверждает издание Politico, 44-й президент США готовится вступить в жесткое противостояние с новой администрацией.Издание отмечает, что Обама выступил с поддержкой протестующих против антииммигрантского указа президента Дональда Трампа, который наложил ограничения на посещение Соединенных Штатов гражданам некоторых государств с преимущественно мусульманским населением. Как отмечается, это стало первым выступлением экс-главы Белого дома с момента его ухода с поста главы государства. В Politico утверждают, что Обама рискует нарушить устоявшуюся в США политическую традицию, согласно которой бывший глава государства не позволяет себе критику в адрес нынешнего.По мнению издания, выступление Обамы может стать началом противостояния между прошлым главой Белого дома и его нынешним хозяином.Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ запрещает на 90 дней въезд в Соединенные Штаты гражданам таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Кроме того, Вашингтон приостанавливает прием любых беженцев сроком на 120 дней из всех вышеперечисленных государств за исключением Сирии. В отношении граждан последней запрет введен на неопределенный срок. Однако нормативно-правовой акт встретил противодействие части американской политической элиты. Так, исполняющая обязанности генпрокурора и министр юстиции США Салли Йетс выступила с отказом претворять в жизнь президентский указ. Трамп, в свою очередь, тут же уволил бунтовщицу.

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