Обнаглевший Порошенко поставил условия ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в ультимативной форме потребовал от Евросоюза предоставить Украине безвизовый режим. По его словам, отмена ограничений на перемещение граждан является прямой обязанностью европейского сообщества. "Мы ожидаем, что через очень короткое время – несколько недель – эта работа будет завершена для запуска безвиза", – заявил Порошенко. При этом глава украинского государства посетовал, что решение об отмене визового режима было принято еще в декабре, однако в ЕС не торопятся претворять в жизнь достигнутые договоренности.Кроме того, в конце декабря прошлого года замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев признался, что в руководстве страны не могут назвать каких-либо конкретных дат введения безвизового режима. По его словам, этому мешает позиция некоторых европейских государств, которая пока не позволяет говорить об отмене ограничений как о чем-то гарантированном. Либерализация визового режима со странами ЕС – одна из основных целей украинской внешней политики. Тем не менее Брюссель не спешит предоставлять Киеву безвиз, опасаясь ухудшения криминогенной обстановки в европейских странах. При этом сам Порошенко в начале своего президентского срока в 2014 году обещал, что украинцы будут свободно перемещаться по Европе уже к началу 2015-го. Ранее американское интернет-издание Politico заявило, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием. Главным из них стали постоянные неудачи Киева по переговорам о безвизовом режиме с ЕС.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»