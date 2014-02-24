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Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача

7 февраля 2017, вторник, 20:45 – ИА СОЧИ-24

Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача
Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача
Телеведущий Билл О'Рейли, оскорбивший Владимира Путина, спровоцировал убийство семейного врача Джорджа Тиллера, с которым в 2009 году расправился религиозный фанатик. Ведущий Fox News устроил ему публичную травлю.
В социальных сетях журналисту, отказавшемуся извиняться перед российским
президентом как минимум до 2023 года, припомнили важный факт его биографии. Оказалось,
что О'Рейли, назвавший Путина убийцей, сам оказался виновным в смерти
человека.
Из-за травли,
устроенной репортером, жизни лишился доктор Джордж Тиллер, оказавшийся в 2009
году в центре скандала. Поводом к тому стало то, что врач практиковал
прерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас,
сообщает Life.ru.
В основном, врач
брался за очень сложные случаи, когда возникала угроза жизни для матери или
выявлялись факты серьезных или смертельных врожденных патологий плода. Против
Тиллера было возбуждено уголовное дело.
Громкий судебный процесс
освещали многие западные СМИ. В итоге доктор был полностью оправдан. Однако
после этого его начали преследовать, буквально охотясь за ним активисты,
выступающие за отмену абортов.
В результате в мае
2009 года он был застрелен религиозным фанатиком Скоттом0 Роудером. Принято
считать, что не меньшую роль в организации убийства доктора Тиллера сыграли
СМИ, а особенно Билл О'Рейли, который устроил гинекологу травлю.
Журналист буквально
демонизировал образ Тиллера. За четыре года выхода в эфир своей авторской
программы The O'Reilly Factor журналист 42 раза отозвался о докторе как о
"плохом парне" и 24 раза назвал его детоубийцей.
Как писали Dni.ru, пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление О'Рейли о
том, что свои извинения Путину он не готов принести раньше 2023 года. Песков предупредил,
что обязательно вернется к этому вопросу в обозначенный срок.
Ранее в Кремле заявили,
что считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес
российского лидера и рассчитывают получить извинения. Союз журналистов России
также отметил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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