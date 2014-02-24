Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача

7 февраля 2017, вторник, 20:45 – ИА СОЧИ-24



Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача

Телеведущий Билл О'Рейли, оскорбивший Владимира Путина, спровоцировал убийство семейного врача Джорджа Тиллера, с которым в 2009 году расправился религиозный фанатик. Ведущий Fox News устроил ему публичную травлю.В социальных сетях журналисту, отказавшемуся извиняться перед российскимпрезидентом как минимум до 2023 года, припомнили важный факт его биографии. Оказалось,что О'Рейли, назвавший Путина убийцей, сам оказался виновным в смертичеловека.Из-за травли,устроенной репортером, жизни лишился доктор Джордж Тиллер, оказавшийся в 2009году в центре скандала. Поводом к тому стало то, что врач практиковалпрерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас,сообщает Life.ru.В основном, врачбрался за очень сложные случаи, когда возникала угроза жизни для матери иливыявлялись факты серьезных или смертельных врожденных патологий плода. ПротивТиллера было возбуждено уголовное дело.Громкий судебный процессосвещали многие западные СМИ. В итоге доктор был полностью оправдан. Однакопосле этого его начали преследовать, буквально охотясь за ним активисты,выступающие за отмену абортов.В результате в мае2009 года он был застрелен религиозным фанатиком Скоттом0 Роудером. Принятосчитать, что не меньшую роль в организации убийства доктора Тиллера сыгралиСМИ, а особенно Билл О'Рейли, который устроил гинекологу травлю.Журналист буквальнодемонизировал образ Тиллера. За четыре года выхода в эфир своей авторскойпрограммы The O'Reilly Factor журналист 42 раза отозвался о докторе как о"плохом парне" и 24 раза назвал его детоубийцей.Как писали Dni.ru, пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление О'Рейли отом, что свои извинения Путину он не готов принести раньше 2023 года. Песков предупредил,что обязательно вернется к этому вопросу в обозначенный срок.Ранее в Кремле заявили,что считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адресроссийского лидера и рассчитывают получить извинения. Союз журналистов Россиитакже отметил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

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