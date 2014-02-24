Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина

7 февраля 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24



Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина

Телеведущий Билл О'Рейли, оскорбивший Владимира Путина, снова съязвил в адрес президента России. Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет."Я работаю над этим извинением, но это может занятьнекоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м", – сообщил О'Рейлив эфире своей передачи. Высказывание американца возмутило Кремль. "Мы считаем подобные слова со стороныкорреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честноговоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемойтелекомпании", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Напомним, что скандал разразился во время интервью с лидером СШАДональдом Трампом. Журналист решил напомнить ему обобвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Владимира Путина убийцей."А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп, подчеркнув, что Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".Позже, комментируя этот фрагмент интервью политика телекомпании Fox News, слова Билла О'Рейли повторил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.

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