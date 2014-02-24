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Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина
7 февраля 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24
"Я работаю над этим извинением, но это может занять
некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м", – сообщил О'Рейли
в эфире своей передачи. Высказывание американца возмутило Кремль. "Мы считаем подобные слова со стороны
корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно
говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой
телекомпании", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что скандал разразился во время интервью с лидером США
Дональдом Трампом. Журналист решил напомнить ему об
обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Владимира Путина убийцей.
"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – ответил Трамп, подчеркнув, что Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".
Позже, комментируя этот фрагмент интервью политика телекомпании Fox News, слова Билла О'Рейли повторил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.
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