Обнародованы подробности смерти Гитлера

21 марта 2017, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Обнародованы подробности смерти Гитлера

Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш поведал о подробностях смерти фюрера на страницах своей книги "Последний свидетель Гитлера". Она впервые вышла на английском языке и теперь станет достоянием более широкого круга читателей по всему миру.Миш был посланником и телефонистом вбункере Гитлера с 1940 года до мая 1945-го. Он стал свидетелемсамоубийства фюрера и его жены Евы Браун, находясь в соседней комнате.Телохранитель первым увидел трупы, когдавошел в помещение. Миш рассказал, какую картину ему пришлось наблюдать. "Мой взгляд сначала упал на Еву. Онасидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были поддиваном. Рядом с ней был мертвый Гитлер. Его глаза были открыты, а головаслегка склонилась вперед", – цитирует строки из книги The Sun.После инцидента Миш смог убежать избункера. Однако позже его все-таки поймали советскими войска, отправив на девять летв трудовой лагерь.Автор книги и последний свидетель смертиГитлера прожил долгую жизнь. Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет.До последнего он утверждал, что Гитлер якобы был "нормальным человеком" и"хорошим руководителем".Как писали Dni.ru,в марте этого года анонимный участник аукциона в графстве Кент (Великобритания)приобрел альбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера. Изначально коллекцияредких снимков оценивалась в примерно 18,5 тысячи долларов или 15 тысяч фунтовстерлингов.Альбом был найден вспальне Евы Браун. Судя повсему, фотографии были сделаны в разное время близкими людьми фюрера.

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