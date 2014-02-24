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Обнародованы подробности смерти Гитлера
21 марта 2017, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24
Миш был посланником и телефонистом в
бункере Гитлера с 1940 года до мая 1945-го. Он стал свидетелем
самоубийства фюрера и его жены Евы Браун, находясь в соседней комнате.
Телохранитель первым увидел трупы, когда
вошел в помещение. Миш рассказал, какую картину ему пришлось наблюдать. "Мой взгляд сначала упал на Еву. Она
сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были под
диваном. Рядом с ней был мертвый Гитлер. Его глаза были открыты, а голова
слегка склонилась вперед", – цитирует строки из книги The Sun.
После инцидента Миш смог убежать из
бункера. Однако позже его все-таки поймали советскими войска, отправив на девять лет
в трудовой лагерь.
Автор книги и последний свидетель смерти
Гитлера прожил долгую жизнь. Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет.
До последнего он утверждал, что Гитлер якобы был "нормальным человеком" и
"хорошим руководителем".
Как писали Dni.ru,
в марте этого года анонимный участник аукциона в графстве Кент (Великобритания)
приобрел альбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера. Изначально коллекция
редких снимков оценивалась в примерно 18,5 тысячи долларов или 15 тысяч фунтов
стерлингов.
Альбом был найден в
спальне Евы Браун. Судя по
всему, фотографии были сделаны в разное время близкими людьми фюрера.
Источник:
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