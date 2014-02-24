Обнаружены тела еще двух пассажиров рухнувшего Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 18:43 – ИА СОЧИ-24
Обнаружены тела еще двух пассажиров рухнувшего Ту-154
Сотрудникам МЧС удалось обнаружить тела еще двоих пассажиров рухнувшего в Черном море Ту-154. "Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших", – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.Специалисты и родственники погибших уже приступили к опознанию тел. В частности, удалось идентифицировать 32-летнюю помощницу главы департамента культуры Минобороны Оксану Бадрутдинову, передает Life.ru.
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Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»
В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо...»