Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

29 марта 2017, среда, 20:45 – СОЧИ-24



Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов."У нас будет возможность прямого диалога и мы сможемдонести до президента страны наши проблемы и предложения по изменениюдействующего законодательства, нормативно-правовых актов. Это позволитобеспечить развитие наших городов и территорий, сказал Ялалов в интервью Dni.Ru. По мнению градоначальника Уфы, который вошел в обновленныйсостав Совета, его члены смогут формировать актуальную повестку для руководствастраны. Ялалов поделился и конкретными предложениями. "В первую очередь,они связаны с нормативно-правовой базой. В частности, закон о местномсамоуправлении во многом нуждается в коррекции, особенно в части вопросовфинансирования и обеспечения полномочий местного самоуправления", – сказалглава Уфы.Он также обратил внимание на то, что в возглавляемом имгороде есть почти два десятка успешных муниципальных практик, которые признанына федеральном уровне. Ялалов выразил надежду, что они будут замечены и получатраспространение в других городах России.Сегодня, 29 марта президент России Владимир Путин утвердил новыйсостав президентского Совета по развитию местного самоуправления. ПредседателемСовета стал сам президент. В федеральнуючасть совещательного органа вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, главакремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента СергейКириенко, руководитель комитета Совета Федерации по федеративному устройству,региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров,председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местногосамоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертногосообщества.Региональная часть Совета представлена губернаторами ипредседателями законодательных органов государственной власти субъектов, отмуниципального сообщества – представители различных типов муниципальныхобразований от всех федеральных округов.В Совет включены главы городских округов и муниципальныхрайонов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальныхобразований, а также главы городских и сельских поселений.

СОЧИ 24