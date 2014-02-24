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Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

29 марта 2017, среда, 20:45 – СОЧИ-24

Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов.
"У нас будет возможность прямого диалога и мы сможем
донести до президента страны наши проблемы и предложения по изменению
действующего законодательства, нормативно-правовых актов. Это позволит
обеспечить развитие наших городов и территорий, сказал Ялалов в интервью Dni.Ru. По мнению градоначальника Уфы, который вошел в обновленный
состав Совета, его члены смогут формировать актуальную повестку для руководства
страны. Ялалов поделился и конкретными предложениями. "В первую очередь,
они связаны с нормативно-правовой базой. В частности, закон о местном
самоуправлении во многом нуждается в коррекции, особенно в части вопросов
финансирования и обеспечения полномочий местного самоуправления", – сказал
глава Уфы. 
Он также обратил внимание на то, что в возглавляемом им
городе есть почти два десятка успешных муниципальных практик, которые признаны
на федеральном уровне. Ялалов выразил надежду, что они будут замечены и получат
распространение в других городах России.
Сегодня, 29 марта президент России Владимир Путин утвердил новый
состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем
Совета стал сам президент.  В федеральную
часть совещательного органа вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, глава
кремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента Сергей
Кириенко, руководитель комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров,
председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного
сообщества.
Региональная часть Совета представлена губернаторами и
председателями законодательных органов государственной власти субъектов, от
муниципального сообщества – представители различных типов муниципальных
образований от всех федеральных округов.
В Совет включены главы городских округов и муниципальных
районов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальных
образований, а также главы городских и сельских поселений.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:28
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