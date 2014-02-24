ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка

В Сети появилась видеозапись, демонстрирующая, как сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уезжают из Донецка. На кадрах видно, как международные наблюдатели на трех машинах спешно покидают город, опасаясь обстрела. Видео снял один из жителей Донецка, сопроводив запись язвительными комментариями, передает Lenta.ru. "Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья – с прицепом, уже с вещами. Чтобы скорее домой *********, укропы же стреляют. А они (ОБСЕ) говорят, что не стреляют! А почему же мы тогда уезжаем?" – возмущается за кадром мужской голос. Вечером 2 февраля украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем "Ураган" по всей территории Донецка. Кроме того, жилые кварталы города были обстреляны из РСЗО "Град". В результате применения оружия в Калининском районе города два человека погибли, 13 ранены. Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала танки Т-64 в Авдеевке, которая находится под контролем Киева. Международные наблюдатели подчеркнули, что в этом районе серьезно нарушен режим прекращения огня, передает "Интерфакс". Возможно, эта информация испугала членов ОБСЕ и заставила сбежать из города. Тем временем ночной обстрел Донецка прокомментировала официальный представитель СМИ Мария Захарова, передает Life.ru. "Этому варварскому налету нет оправдания", – заявила она журналистам.
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Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»