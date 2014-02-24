Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

31 января 2017, вторник, 20:13 – ИА СОЧИ-24



Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева.В результате нападения украинских солдат на Донецк пострадал оператор телеканала Life.ru Павел Чуприн. Он получил сквозное осколочное ранение ноги во время съемки в Киевском районе города.Обстрел российский журналистов попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что съемочная группа вынуждена скрыться в подъезде дома, чтобы не попасть под удар ВСУ.Журналистам также удалось запечатлеть, как один из снарядов едва не угодил в жилой дом. В результате атаки местная жительница получила ранение. "Начался обстрел, была артиллерия, как я успел понять. То по району стреляли, то по нашей девятиэтажке. Укрывались кто где: в подвале, в квартирах. Один из снарядов разорвался возле подъезда, где был я и несколько людей. Одна женщина получила ранение и начала кричать", – рассказал раненый журналист. По словам оператора, всего было три волны обстрела."Снаряды ложились в двадцати, а порой даже в десяти метрах от нас. Потом увидели воронки рядом с нашими машинами", – добавил Чуприн. По его словам, под обстрел также попали сотрудники телеканала НТВ и Донецкого агентства новостей.Прятаться от снарядов карателей ВСУ был вынужден и стрингер телеканала Russia Today. Он долгое время не могу покинуть укрытие из-за постоянно разрывающихся снарядов."Местные жители заколачивали окна, эвакуировались, потому что дом был полностью разрушен. Пока пытались эвакуироваться – начался обстрел, люди стали прыгать в подвал", – цитирует журналиста RT. По его словам, машина телеканала Life фактически превратилась в сито после бомбардировки.

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