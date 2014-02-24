Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ

Судья округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск супруги президента США Дональда Трампа Меланьи к британской газете Daily Mail. Иск на 150 миллионов долларов был подан из-за опубликованной статьи, порочащей репутацию первой леди. В статье, из-за которой Меланья Трамп обратилась в суд, журналисты издания утверждали: супруга 45-го президента Соединенных Штатов в 90-е годы работала в сфере эскорт-услуг. Между тем в исковом заявлении Меланьи говорилось, что "все подобные утверждения являются 100%-ной ложью, это крайне губительно для репутации и оскорбительно лично". Примечательно, что причиной отказа в рассмотрении искового заявления стало то, что суд штата Мэриленд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых фигурирует какая-либо иностранная компания. Однако, по словам источника, приближенного к Меланье Трамп, первая леди США готова идти дальше. Теперь она намерена подать иск в суд Нью-Йорка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Buzzfeed. Напомним, ранее газета Daily Mail удалила статью, в которой сообщалось о якобы работе словенской модели Меланьи в эскорт-агентстве в Нью-Йорке в 90-е годы. Это произошло после того, как разгневанная супруга Дональда Трампа подала на издание в суд, потребовав компенсацию в размере 150 миллионов долларов.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
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