Обвиненная в эскорте Меланья Трамп потеряла покой

7 февраля 2017, вторник, 09:30 – ИА СОЧИ-24



Обвиненная в эскорте Меланья Трамп потеряла покой

Первая леди США Меланья Трамп вновь предъявила иск к газете Daily Mail, опубликовавшей информацию о ее работе в эскорт-услугах. Жена Дональда Трампа потребовала возместить моральный ущерб в размере 150 миллионов долларов.Меланья Трамп обращалась в суд штата Мэриленд в связи с распространением порочащих ее сведений, но иск был отклонен. Неудача не остановила первую леди США, возмущенную статьей, в которой говорится о ее работе в сфере секс-услуг в 90-е годы. На этот раз Трамп подала иск в суд Нью-Йорка, рассчитывая на победу. Ложная информация навредила ей не только морально, но и материально, отмечает Daily News. Бренд ювелирных украшений "Меланья" "потерял свою ценность, а также большие возможности для развития бизнеса". Общий ущерб из-за статьи в Daily Mail оценен в 150 миллионов долларов. Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором сообщалось, что Меланья Трамп в 90-е годы оказывала интимные услуги. Рерайт сделал блогер Вебстер Терплей. Первая леди Америки подала в суд на издание и журналиста, после чего статью удалили, а причастные к ней сотрудники принесли извинения. Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа вокруг его семьи не утихают скандалы. В прессу просочились слухи о том, что жена президента США несчастлива в браке, а их сын Бэррон страдает от аутизма.

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