Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
25 января 2017, среда, 14:13 – ИА СОЧИ-24
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения. "Начальник отдела кадров был в шоке, когда прочитал это. Сейчас он на рабочем месте, позвонил домой жене, с ней все в порядке", – цитирует "Московский комсомолец" представителя УФСИН по Москве Сергея Цыганкова."Вообще ни один сотрудник "Бутырки" не задержан", – подчеркнул он. Эту информацию подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии. "Как бы много претензий не было у заключенных и их близких к "Бутырке", но такого чудовищного преступления никто из ее сотрудников не совершал", – заметили в ОНК. Произошедшее они назвали ошибкой.
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