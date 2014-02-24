Объявлены новые цены на водку

14 января 2017, суббота, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку."Она будет ниже 219 руб. Сейчас проводится расчёт, но определённо ниже", – сказал он. Сазонов отметил, что на данный момент в ведомстве идут активные дискуссии по данному вопросу. Окончательное решение, добавил чиновник, будет принято в ближайшие две недели.Кроме того, Сазонов выступил за введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также в целом сокращение объема реализуемого на рынке подобного товара. "В части лекарств абсолютно согласен с тем, что здесь вопрос регулирования. Нельзя отпускать "Боярышник" по 10 пол-литровых бутылок в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне", – сказал чиновник. Повышенное внимание на спиртосодержащую продукцию чиновники обратили после массового отравления людей в Иркутске содержащим метиловый спирт экстрактом боярышника в середине прошлого месяца. По последним данным, в результате трагедии погибли почти 80 человек, больше 100 пострадали. В основном это социально неблагополучные граждане в возрасте от 35 до 55 лет.Ранее в своем выступлении на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает введение новой системы начисления пенсий в России в зависимости от степени нужды человека в этих выплатах. По его мнению, такой подход был бы "более справедливым" в современных условиях.Гайдаровский форум – экспертное мероприятие с участием специалистов в социально-экономической и финансовой сферах. Проводится в России с 2010 года в память об ученом-экономисте и идеологе либеральных экономических реформ в начале 90-х годов Егоре Гайдаре.

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