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Объявлены новые цены на водку

14 января 2017, суббота, 16:58 – ИА СОЧИ-24

Объявлены новые цены на водку
Объявлены новые цены на водку
Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку.

"Она будет ниже 219 руб. Сейчас проводится расчёт, но определённо ниже", – сказал он. Сазонов отметил, что на данный момент в ведомстве идут активные дискуссии по данному вопросу. Окончательное решение, добавил чиновник, будет принято в ближайшие две недели.  
Кроме того, Сазонов выступил за введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также в целом сокращение объема реализуемого на рынке подобного товара. "В части лекарств абсолютно согласен с тем, что здесь вопрос регулирования. Нельзя отпускать "Боярышник" по 10 пол-литровых бутылок в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне", – сказал чиновник. Повышенное внимание на спиртосодержащую продукцию чиновники обратили после массового отравления людей в Иркутске содержащим метиловый спирт экстрактом боярышника в середине прошлого месяца. По последним данным, в результате трагедии погибли почти 80 человек, больше 100 пострадали. В основном это социально неблагополучные граждане в возрасте от 35 до 55 лет. 
Ранее в своем выступлении на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает введение новой системы начисления пенсий в России в зависимости от степени нужды человека в этих выплатах. По его мнению, такой подход был бы "более справедливым" в современных условиях.
Гайдаровский форум – экспертное мероприятие с участием специалистов в социально-экономической и финансовой сферах. Проводится в России с 2010 года в память об ученом-экономисте и идеологе либеральных экономических реформ в начале 90-х годов Егоре Гайдаре.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:58
Захарова уличила Германию в информационной атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

сегодня, 17:30
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

сегодня, 16:58
Объявлены новые цены на водку

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»

сегодня, 16:31
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

сегодня, 16:00
Американского журналиста заело на слове "Россия"

Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

сегодня, 15:59
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»

сегодня, 15:16
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