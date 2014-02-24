Очередной позор несистемной оппозиции

30 декабря 2016, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24



Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме.Выборы в Госдуму 2016 года изначально были "заточены" на проведениепод знаком электоральной триады – "Конкурентность, прозрачность, легитимность".Эти три главных составляющих с началом кампании обозначил Вячеслав Володин,занимавший тогда должность первого заместителя главы администрации президента. Длятого, чтобы каждая из них была выдержана, были приложеныогромные усилия. Региональным Избиркомам и ЦИК – уже во главе с новым председателемЭллой Памфиловой – была поставлена задача обеспечить прозрачность и открытость.Участие в думской кампании приняло рекордное количествопартий – 14. Как известно, основным новшеством прошедших выборов в Госдуму сталовозвращение одномандатных округов, где избиралась половина состава нижнейпалаты парламента – 225 депутатов. Согласно данным социологическихисследований накануне дня голосования, по спискам в парламентпроходили четыре партии, заседавших в Думе предыдущего созыва. Так оно в итоге и было. Остальнымпартиям выборы в одномандатных округах давали шанс провести своих представителей в парламент.Напомним, две из них – "Гражданская платформа" и "Родина" –воспользовались этой возможностью и получили представительство в нижней палате.О намерении пройти в парламент заявляли и изрядно потасканныелидеры Болотной. Все те же лица, которые в 2011 году кричали: "Мы здесьвласть!", получили реальный шанс пройти в Думу и на деле показать, что онисобой представляют. Им даже не надо было собирать подписи благодаря избранию всвое время Бориса Немцова в Ярославскую думу. Но, как известно, воспользоватьсяэтим шансом "несистемники" не смогли или не захотели. Всем известен результат ПАРНАСа – несчастные 0,73% и ноль выигравших одномандатников.Итог вполне закономерный. Достаточно вспомнить несколькомоментов из избирательной кампании. В то время, как остальные политические силыконсолидировались вокруг единой предвыборной программы и поддерживали реальныхлидеров общественного мнения, Касьянов, Яшин и прочие маргинальные субъекты выяснялиотношения между собой. Причем, делали это публично, как говорится, не просто выносясор из избы, а кидая его в толпу. Позорные праймериз, по результатам которых в избирательныйсписок попали отнюдь не лидеры, узурпация партийной власти Михаилом Касьяновым,отток сторонников из партии и многое другое совсем не способствовалипривлечению электората.Окончательный развал ПАРНАСа произошел 16декабря, накануне очередного съезда партии. Первым о своем выходе заявил член ееФедерального политсовета Илья Яшин. Он также сообщил, что вместе с ним уходит ещетреть Политсовета и некоторые руководители региональных отделений. Свое решениеЯшин объяснил несостоятельностью Касьянова в роли партийного лидера и обвинилего в полном крахе объединения. Касьянов пытался отбрехаться, обвиняя вышедшихиз партии в искусственном притягивании к проблеме имя Бориса Немцова. Очевидно,что его стороны конфликта просто используют для выяснения отношений.По итогам выборов-2016 можно констатировать, что несистемнаяоппозиция не только не смогла консолидироваться, но и в итоге вообще фактическиперестала существовать как хотя бы видимость политической силы. А посемуговорить о сколь-нибудь реальных президентских перспективах кого бы то ни былоиз лидеров Болотной просто смешно. И, как следует из всех предыдущих выборов –федерального и регионального масштабов, единого кандидата выдвинуть они не смогут.И самое реальное, что ждет их в ближайшей перспективе – позор 3.0.

СОЧИ 24