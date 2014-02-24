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Очередной позор несистемной оппозиции

30 декабря 2016, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24

Очередной позор несистемной оппозиции
Очередной позор несистемной оппозиции
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме.
Выборы в Госдуму 2016 года изначально были "заточены" на проведение
под знаком электоральной триады – "Конкурентность, прозрачность, легитимность".
Эти три главных составляющих с началом кампании обозначил Вячеслав Володин,
занимавший тогда должность первого заместителя главы администрации президента. Для
того, чтобы каждая из них была выдержана, были приложены
огромные усилия. Региональным Избиркомам и ЦИК – уже во главе с новым председателем
Эллой Памфиловой – была поставлена задача обеспечить прозрачность и открытость.
Участие в думской кампании приняло рекордное количество
партий – 14. Как известно, основным новшеством прошедших выборов в Госдуму стало
возвращение одномандатных округов, где избиралась половина состава нижней
палаты парламента – 225 депутатов. Согласно данным социологических
исследований накануне дня голосования, по спискам в парламент
проходили четыре партии, заседавших в Думе предыдущего созыва. Так оно в итоге и было. Остальным
партиям выборы в одномандатных округах давали шанс провести своих представителей в парламент.
Напомним, две из них – "Гражданская платформа" и "Родина" –
воспользовались этой возможностью и получили представительство в нижней палате.О намерении пройти в парламент заявляли и изрядно потасканные
лидеры Болотной. Все те же лица, которые в 2011 году кричали: "Мы здесь
власть!", получили реальный шанс пройти в Думу и на деле показать, что они
собой представляют. Им даже не надо было собирать подписи благодаря избранию в
свое время Бориса Немцова в Ярославскую думу. Но, как известно, воспользоваться
этим шансом "несистемники" не смогли или не захотели. Всем известен результат ПАРНАСа – несчастные 0,73% и ноль выигравших одномандатников.Итог вполне закономерный. Достаточно вспомнить несколько
моментов из избирательной кампании. В то время, как остальные политические силы
консолидировались вокруг единой предвыборной программы и поддерживали реальных
лидеров общественного мнения, Касьянов, Яшин и прочие маргинальные субъекты выясняли
отношения между собой. Причем, делали это публично, как говорится, не просто вынося
сор из избы, а кидая его в толпу. Позорные праймериз, по результатам которых в избирательный
список попали отнюдь не лидеры, узурпация партийной власти Михаилом Касьяновым,
отток сторонников из партии и многое другое совсем не способствовали
привлечению электората.
Окончательный развал ПАРНАСа произошел 16
декабря, накануне очередного съезда партии. Первым о своем выходе заявил член ее
Федерального политсовета Илья Яшин. Он также сообщил, что вместе с ним уходит еще
треть Политсовета и некоторые руководители региональных отделений. Свое решение
Яшин объяснил несостоятельностью Касьянова в роли партийного лидера и обвинил
его в полном крахе объединения. Касьянов пытался отбрехаться, обвиняя вышедших
из партии в искусственном притягивании к проблеме имя Бориса Немцова. Очевидно,
что его стороны конфликта просто используют для выяснения отношений.По итогам выборов-2016 можно констатировать, что несистемная
оппозиция не только не смогла консолидироваться, но и в итоге вообще фактически
перестала существовать как хотя бы видимость политической силы. А посему
говорить о сколь-нибудь реальных президентских перспективах кого бы то ни было
из лидеров Болотной просто смешно. И, как следует из всех предыдущих выборов –
федерального и регионального масштабов, единого кандидата выдвинуть они не смогут.
И самое реальное, что ждет их в ближайшей перспективе – позор 3.0.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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