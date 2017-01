Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

14 января 2017, суббота, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается."Мужчинаупал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око". Личность погибшегои обстоятельства произошедшего устанавливаются", –сообщили в правоохранительных органах Москвы.Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.В пресс-службе полиции отметили,что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает ТАСС. В свою очередь, очевидцы трагедии сообщили, что в настоящий момент в подъезд здания, откуда упал человек, никого не пускают, кроме жильцов аппартаментов. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.Спрашивают видео. Все, что есть. pic.twitter.com/3IqTbnFOOS– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.Кроме этого очевидец написал, что гостиницы в этом здании нет.А проходы с этажа на этаж закрыты, только по ключу. Даже на лифте нельзя приехать не на свой этаж. Охраны там тоже немало.– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.Другой очевидец сообщил, что в момент падения человека стоял страшныйгрохот. "Я думал, взорвали машину, стекла вокруг", – цитирует егоLife.ru.По некоторым данным, упавшим оказался 18-летний студент. По предварительной версии, молодой человек находился вразвлекательном комплексе бизнес-центра имог потерять равновесие на смотровой площадке,которая расположена на высоте 364 метров.Сотрудники парковки вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть молодого человека.При этом следователи рассматриваютнесколько причин произошедшего.

СОЧИ 24