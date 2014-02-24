Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

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В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть сегодня, 18:14 Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу..»

Россиянам повысят пенсии сегодня, 16:28 Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей...»

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья сегодня, 15:29 В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»