Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
14 февраля 2017, вторник, 14:45 – ИА СОЧИ-24
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
Очевидцы рассказали подробности нападения неизвестных на сотрудников фельдъегерской службы в Москве. Так, по их словам, на месте происшествия прозвучало не менее десяти выстрелов. Однако, по другой информации, выстрелов было больше – сотрудники полиции обнаружили не менее 14 гильз, передает Life.ru. Также стало известно, что в инкассатора злоумышленники выпустили пять пуль – он получил несколько ранений разной степени тяжести. На данный момент фельдъегерь в экстренном порядке отправлен на операцию. Его состояние оценивают как тяжелое.В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников. Как рассказали очевидцы, двое налетчиков убежали с места преступления. По другой информации, они уехали на автомобиле Mersedes. Тем временем журналистам удалось разглядеть погибшего преступника. Судя по всему, мужчина был застрелен во время побега. Падая, он оторвал зеркало у находившегося рядом автомобиля ВАЗ, сообщает "Вечерняя Москва". "На вид это коротко стриженный темноволосый мужчина со сгорбленным носом, в черных тренировочных штанах и черной спортивной куртке с красными полосами на рукавах. Он среднего роста, худощавый, спортивный, видны накачанные кубики пресса", – описывает корреспондент внешность погибшего. Тем временем пенсионерка, проживающая в доме, где расположена "Почта России", вспомнила, что вечером 13 февраля неизвестные люди звонили во все квартиры, пытаясь под разными предлогами проникнуть внутрь. Однако бдительные жильцы их не пустили. Напомним, утром 14 февраля у здания "Почты России" трое неизвестных напали на сотрудников фельдъегерской службы. Между инкассаторами и злоумышленниками завязалась перестрелка. В результате инцидента один из налетчиков погиб, остальным удалось скрыться. Кроме того, тяжелые ранения получили фельдъегерь.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»