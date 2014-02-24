ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747

16 января 2017, понедельник, 12:16 – ИА СОЧИ-24

Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
Жительница села Жаны-Жер под Бишкеком, пожелавшая остаться неназванной, по пути на работу увидела из окон автобуса столб огня и услышала мощный взрыв. Позже она узнала об упавшем на дома турецком лайнере Boeing 747.
По словам сотрудницы аэронавигации, ей не удалось разглядеть падавший самолет, поскольку было темно. О трагедии она узнала по приезде на работу."Мы только услышали страшный взрыв, после чего увидели из окон автобуса столб огня. И мысли не возникло, что мог упасть самолет. Подумали, может, в доме что-то взорвалось. Уже позже, когда на место трагедии примчались скорые, нам рассказали о крушении лайнера и человеческих жертвах", – цитирует ее газета "Комсомольская правда".Очевидица отметила, что аэропорт Манас, где должен был приземлиться грузовой Boeing 747, до сих пор не принимает и не выпускает самолеты. На месте трагедии продолжают работу спасатели, здание воздушной гавани оцеплено. В результате происшествия один из школьников потерял семью. Об этом мальчик узнал, вернувшись домой. "Третьеклассник встал рано утром и отправился в школу, которая находится в соседнем селе. Вся его семья в тот момент находилась дома и погибла под обломками Boeing", – цитирует источник Life.ru. Жительница
Бишкека Зумрият Резаханова сразу после катастрофы связалась с двоюродной сестрой, проживающей в поселке Дача-Суу. "Ее дом оказался первым. Снесло крышу", – цитирует Резаханову RT. Услышав сильный гул, люди подумали, что началось землетрясение. Выбежав на улицу, они увидели пожар. "Сейчас там работают спасатели, вытаскивают людей, среди них много детей. На месте много машин скорой помощи и пожарных", – заявила очевидица. Напомним, что турецкий грузовой Boeing 747-400, следовавший по маршруту Гонконг

Бишкек

Стамбул, рухнул в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 35 человек. "В больницы Бишкека поступили 15 раненых, из них шестеро детей", – сообщает РИА Новости.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»

сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках

Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»

сегодня, 12:45
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:00
Боевиг "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»

сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 12:45
Самые опасные продукты на российских рынках

Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»

сегодня, 12:45
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.