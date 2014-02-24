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Очевидцы сняли перестрелку убийцы с полицейскими в Москве

8 января 2017, воскресенье, 13:43 – ИА СОЧИ-24

Очевидцы сняли перестрелку убийцы с полицейскими в Москве
Очевидцы сняли перестрелку убийцы с полицейскими в Москве
Последние секунды жизни мужчины, который открыл огонь по полицейским, попали на видео очевидца. На записи видно, как мужчина стреляет в сотрудников правоохранительных органов, а после сводит счеты с жизнью.
Случайный прохожий обнаружил тело застреленного мужчины на улице
Васильцовский Стан на юго-востоке Москвы, после чего обратился в полицию. Подозрение в совершении преступления легло на его соседа, 26-летнего молодого человека. Подозреваемый попытался скрыться, однако был обнаружен неподалеку от места совершения преступления – на улице Федора Полетова.Дальнейшие события попали под объектив камеры одного из очевидцев, что позволяет с точностью восстановить картину произошедшего. Вооруженный подозреваемый попытался укрыться за припаркованным автомобилем, откуда вел стрельбу по полицейским. Поняв, что окружен, мужчина покончил с собой. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Известно, что в ходе перестрелки он ранил двух сотрудников правоохранительных органов. Одному из них дробь попала в ногу – медики извлекли из тела полицейского посторонний предмет и отправили на лечение домой. Второй сотрудник органов охраны порядка, по имеющимся данным, был ранен серьезнее. Он доставлен в столичную больницу. Тем не менее, жизни пострадавшего ничего не угрожает.Отметим, незадолго до трагедии мужчину сняла камера наружного наблюдения. На записи видно, как молодой человек, одетый в камуфляжную одежду и кепку, подходит к подъезду. В руках у него чехол продолговатой формы, в котором лежит оружие. Также сообщалось, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Причем отправила его туда собственная мать. Как удалось выяснить журналистам, молодому человеку грозило уголовное преследование за стрельбу на детской площадке. Его мать, работающая адвокатом, взялась представлять его интересы и способствовала постановке подозреваемого на учет в психоневрологический диспансер. Это позволило ему избежать наказания и в скором времени оказаться на свободе.По факту убийства соседа подозреваемого возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области..»

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Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

сегодня, 17:46
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

сегодня, 17:30
Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»

сегодня, 17:30
Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»

сегодня, 16:59
Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека...»

сегодня, 16:28
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»

сегодня, 15:46
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