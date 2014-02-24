ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Очевидец рассказал о странном падении Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 08:59 – ИА СОЧИ-24

Очевидец рассказал о странном падении Ту-154
Очевидец рассказал о странном падении Ту-154
Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ рассказал о странном положении Ту-154, в котором самолет с журналистами и военными на борту спускался на воду. По его словам, лайнер был похож на мотоцикл, поставленный на заднее колесо.
Во время аварии Ту-154 пограничник находился на катере в Черном море, благодаря чему и стал свидетелем трагедии, сообщает газета "Коммерсантъ". Ему показалось, что самолет летел так, будто бы пилоты хотели посадить его на воду.Также он отметил, что самолет неуклонно терял высоту, и у него был неестественно задран нос. В таком положении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.Эксперты считают, что причиной такого падения в воду могли стать ошибки пилотирования. По их словам, экипаж Ту-154 попытался слишком резко поднять самолет вверх после того, как тот покинул аэродром на штатной скорости – 345 километров в час. В результате спустя несколько минут после взлета лайнер начал терять скорость и высоту.Ошибочные действия пилотов могли усугубить и другие возможные факторы падения. Среди них – перегруз воздушного судна, нарушение центровки самолета, а также ряд технических неисправностей.Отметим, что в Федеральной службе безопасности допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено. Тем не менее окончательное решение по этому поводу появится только после изучения бортовых самописцев и исследования тел погибших и обломков самолета. Между тем в качестве основных версий трагедии сотрудники ФСБ рассматривают некачественное топливо и перегруз самолета, сообщает газета "Известия". "Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.Глава Росавиации Павел Михейчев заявил, что необходимо проверить заправку на аэродроме Чкаловский. По его словам, до падения самолет использовал топливо, залитое еще в Подмосковье. При этом дозаправка в Адлере могла утяжелить лайнер.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:00
Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час..»

сегодня, 15:00
Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем

Жительница поселка Мурмаши Мурманской области задолжала банку более 100 тысяч рублей..»

сегодня, 14:44
Что будет с пенсиями россиян в 2017 году

В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»

сегодня, 14:31
Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»

сегодня, 14:30
Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»

сегодня, 14:30
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»

сегодня, 14:29
Прокуратура займется вахтовиками-живодерами

Прокуратура республики Саха (Якутия) проверит сообщения о жестокой расправе, учиненной вахтовиками на двух грузовиках, над медведем, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 13:59
Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео

Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками заведения...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:00
Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час..»

сегодня, 15:00
Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем

Жительница поселка Мурмаши Мурманской области задолжала банку более 100 тысяч рублей..»

сегодня, 14:44
Что будет с пенсиями россиян в 2017 году

В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»

сегодня, 14:31
Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»

сегодня, 14:30
Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»

сегодня, 14:30
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»

сегодня, 14:29
Прокуратура займется вахтовиками-живодерами

Прокуратура республики Саха (Якутия) проверит сообщения о жестокой расправе, учиненной вахтовиками на двух грузовиках, над медведем, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 13:59
Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео

Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками заведения...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.