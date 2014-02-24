Одесса исчезает с лица земли

Береговая линия Одессы стремительно уходит под воду. В то же время в городе зафиксированы массовые провалы грунта. Большинство домов в центре Одессы сейчас в аварийном состоянии, сообщает РЕН ТВ. По мнению специалистов, причиной проседания грунта стали катакомбы под городом, при этом реконструкция опасных участков не производилась с советских времен. По мнению спелеолога Александра Гросса, в результате "градостроительной и коммунальной анархии" Одесса сейчас на грани катастрофы."В старой части города коммуникации изношены, они просачиваются вниз, тем самым подмачивая ракушняк, а ракушняк, когда сухой – твердый, но как намокнет — начинает разрушаться", – пояснил он. "Сыпется очень сильно — начинаются обвалы, проседания горных пород. И поэтому одесские домики на Молдаванке очень сильно стали просаживаться", – рассказал спелеолог.Однако власти Одессы все равно разрешают многоэтажное строительство на опасной территории. Таким образом близлежащий грунт проседает еще сильнее, и соседние дома начинают разваливаться."Стали уже кирпичи падать на голову", – рассказал житель одного из домов, попавший в больницу после обрушения потолка. "Квартира признана аварийной: в ней проживать нельзя — в ней отключена вода, газ, а отопления у нас никогда и не было! Туалета и ванны тоже нет — выживаем как можем!" – отметил он. Со стороны моря Одессу также ожидает опасность. Город стремительно уходит под воду и вскоре может повторить судьбу Атлантиды. По словам активиста Владислава Балинского, ведущая к морю Потемкинская лестница "удерживает бульвар от сползания", однако в последнее время динамика проседания возобновилась. Напомним, недавно похожая информация поступала от ученых, исследовавших проседание земли в Калифорнии. Как писали Dni.Ru, причиной тому стало массовое выкачивание грунтовых вод, что привело к понижению уровня ряда территорий в штате.
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Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»