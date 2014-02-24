Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа
26 января 2017, четверг, 11:16 – ИА СОЧИ-24
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа
При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова. Позже он покончил с собой в помещении вентиляционной камеры, передает ТАСС. Смерть офицера наступила в результате огнестрельного ранения головы. На месте ЧП работает следственная группа, выясняются причины произошедшего.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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сегодня, 11:30
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Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»
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