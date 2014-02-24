Официант довел Клинтона до слез

Официант ресторана в Нью-Йорке до слез растрогал Билла Клинтона. Мужчина упал на колени перед экс-президентом США и заявил, что благодаря ему остался жив. Инцидент произошел в ресторане морской кухни Sea Fire Grill в Нью-Йорке, куда Билл Клинтон и его жена Хиллари пришли пообедать. Один из официантов, 32-летний албанский иммигрант, подошел к столику экс-президента и упал перед ним на колени, пишет TMZ. Он заявил, что обязан бывшему американскому лидеру жизнью. Благодаря внешней политике Клинтона в 1999 году он вместе с родственниками смог покинуть Косово, пояснил официант.Албанец сообщил, что во время военного конфликта его отца и других членов семьи пытали. Именно усилия США в ходе операции НАТО против Югославии привели к миру, уверен он.Экс-президента растрогали эти признания – он прослезился и пожал официанту руку. Как отмечает издание, сотрудник ресторана не захотел называть свое имя. Напомним, что военный конфликт в Косово вспыхнул в феврале 1998 года между требовавшими независимости албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославия. Это привело к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. В марте 1999 года в ситуацию вмешалось НАТО, начавшее бомбардировки Югославии.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»