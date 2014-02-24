Огненный водопад стал хитом Сети

Необычный феномен удалось запечатлеть жителям Калифорнии в Йосемитском национальном парке. Лучи солнца так осветили водопад, что он стал напоминать огненную лаву. Это необычное явление происходит только в том случае, если солнце падает на водопад Лошадиный Хвост под определенным углом. Тогда поток воды начинает светиться, создавая иллюзию огненного водопада или "огнепада", как прозвали его туристы. Каждый год, в последние две недели февраля, посетители национального парка надеются поймать в объективы фотокамер этот сказочный момент, передает CBS. Однако помимо нужного ракурса солнечных лучей, это явление зависит от уровня облачности и температуры воздуха, а потому уловить "огнепад" удается далеко не всегда. "Это только кажется, что у огненного потока воды есть свой собственный источник света. Однако кроме солнца он ничем не подсвечивается и это действительно очень необычно и красиво", – рассказал один из очевидцев явления, фотограф Майкл Фрай.Отметим, что пользователи соцсетей восторженно реагируют на снимки огнепада. Регулярно фотографии природного явления собирают большое количество лайков и комментариев.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»