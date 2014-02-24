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Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

20 января 2017, пятница, 20:01 – ИА СОЧИ-24

Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко
В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт.
Возгорание произошло вечером
20 января на крыше здания госпиталя. Ему присвоен
третий номер сложности. Была произведена эвакуация 200 человек, которые находились на территории лечебного учреждения. По словам очевидцев, здание было обесточено.

Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах
заметно, что из окон вырываются языки пламени, передает РЕН ТВ. По предварительной
информации, крыша здания НИИ Бурденко загорелась над помещением, в котором
происходила операция, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 40 квадратных
метров. Горение – открытое, и огонь уходит по стене на кровлю.
На место возгорания направлены 19 пожарных подразделений (63 человека). Сведений о пострадавших не поступало. По данным пресс-службы МЧС, в 19:38 пожар был локализован, а повышенный ранг происшествия отменен.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»

сегодня, 20:01
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт...»

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Согласно докладу Центрального банка Венесуэлы, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 800%, передает "Газета.ру"..»

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