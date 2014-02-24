Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

20 января 2017, пятница, 20:01 – ИА СОЧИ-24



Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт.Возгорание произошло вечером20 января на крыше здания госпиталя. Ему присвоентретий номер сложности. Была произведена эвакуация 200 человек, которые находились на территории лечебного учреждения. По словам очевидцев, здание было обесточено.Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрахзаметно, что из окон вырываются языки пламени, передает РЕН ТВ. По предварительнойинформации, крыша здания НИИ Бурденко загорелась над помещением, в которомпроисходила операция, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 40 квадратныхметров. Горение – открытое, и огонь уходит по стене на кровлю.На место возгорания направлены 19 пожарных подразделений (63 человека). Сведений о пострадавших не поступало. По данным пресс-службы МЧС, в 19:38 пожар был локализован, а повышенный ранг происшествия отменен.

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