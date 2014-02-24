Огромная змея заползла в квартиру к пенсионерке в Москве
19 января 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24
Огромная змея заползла в квартиру к пенсионерке в Москве
В Москве в квартиру к 70-летней женщине заползла огромная змея. К счастью, ее удалось изловить, передает РЕН ТВ.Как змея попала в квартиру к москвичке, остается неизвестным. О дальнейшей судьбе пресмыкающегося также не сообщается.
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