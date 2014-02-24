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Охранник чуть не убил Елизавету II

5 января 2017, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Охранник чуть не убил Елизавету II
Охранник чуть не убил Елизавету II
Бывший охранник королевы Великобритании Елизаветы II рассказал, что однажды едва не застрелил монарха. Бдительный сотрудник безопасности не был предупрежден о ночных прогулках главы государства.
По всей видимости, инцидент произошел несколько лет назад. Караульных патрулировал территорию Букингемского дворца, когда в темноте появилась невысокая фигура.Охранник не на шутку испугался и закричал, требуя, чтобы таинственный незнакомец назвал свое имя. Как оказалось, навстречу караульному среди ночи шла королева Великобритании Елизавета II, сообщает Independent."Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не застрелил!" – заявил охранник. В ответ королева сообщила, что в следующий раз, когда соберется на ночную прогулку, позвонит ему, чтобы избежать подобных инцидентов. Отметим, в последнее время сотрудникам службы безопасности королевы действительно приходится быть более бдительными, чем обычно. В частности, это вызвано угрозой теракта.Так, в руководстве службы охраны приняли решение изменить график смены караула у Букингемского дворца, сообщает Associated Press. Отмечается, что уровень террористической угрозы в Великобритании оценивается как серьезный.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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