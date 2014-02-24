Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления
13 января 2017, пятница, 10:46 – ИА СОЧИ-24
Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления
На территории базы ООО "Ремтепло", расположенной в Московской области, произошло ограбление. Как сообщает Life.ru, в результате от сердечного приступа скончался 69-летний охранник фирмы. Связанный по рукам и ногам скотчем труп сторожа обнаружили прибывшие на место ЧП сотрудники полиции. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Добычей преступников стали три катушки электрокабеля весом около шести тонн каждая. Общий ущерб оценивается в пять миллионов рублей.
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В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»