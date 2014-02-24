Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга

4 января 2017, среда, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга

Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина.Фотокопии документов, доказывающих скандальный отдых Ляшко и Сухина, опубликовало киевское издание "Сегодня". Как оказалось, сначала кумовья (Ляшко крестил сына Сухина) улетели в Вену, оттуда они пересели на рейс до Бангкока, а потом их ждал полуторочасовой перелет до острова Пхукет.Назад друзья-соратники прилетят 12 января. В пять утра они будут уже в Вене и оттуда, видимо, отправятся в Киев. Отметим, что только билеты в бизнес-класс обошлись в сумму превышающую 200 тысяч гривен (примерно 7,5 тысячи долларов). По оценкам журналистов, общая стоимость совместного отдыха депутатов превысит 350 тысяч гривен. Примечательно, что Сухина и Ляшко полетели на Пхукет вдвоем. Хотя у того же лидера "Радикальной партии" есть жена и дети. Почему, Ляшко решил лететь на "остро плотских утех" в компании друга, неизвестно.Кстати, это не первый совместный отдых соратников. Летом 2015 года они летали на остров Капри (Италия). Тогда СМИ писали, что остановились они в гостинице Capri Tiberio Palacе, где номер стоил до €3500 в сутки. При этом поговаривают, что Юрий Сухин не только кум и однопартиец, но и сосед Олега Ляшко. Якобы они снимают рядом дома в Конча-Заспе.Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Олега Ляшко ходят не первый год. Так, в феврале 2015 года геем депутата назвала его сестра. Еще раньше в Сети всплывало видео, где он признавался, что имел сексуальные отношения с мужчиной по имени Боря, на которые согласился, "чтобы тот ему по работе помог". Все обвинения лидер радикалов категорически отвергает.

СОЧИ 24