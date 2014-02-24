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Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее
6 марта 2017, понедельник, 18:44 – ИА СОЧИ-24
Воссоединение Крыма с
Россией, а также успешное проведение Олимпийских игр в Сочи стали для россиян знаковыми
событиями в период 2014-2016 годов, вернувшими стране престиж на мировой арене
и увеличившими доверие россиян к власти. Об этом говорится в докладе ВЦИОМ "Россия
удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2017)".На фоне крымских событий и Олимпиады с января по май 2014
года рейтинг одобрения президента вырос с 61% до 86%. В 2016 году 87%
российских граждан назвали правильными действия России по принятию Крыма в свой
состав, отметив среди положительных результатов такого решения возвращение
исторической территории, бесплатное размещение Черноморского флота и повышение
доступности отдыха на курортах полуострова.Воссоединение Крыма с Россией стало главной заслугой
Владимира Путина в его нынешнюю пятилетку правления. По результатам референдума
2014 года, подавляющее большинство крымчан (около 97%) проголосовали за
возвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был
подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств в стране и
популярности президента.
По данным последнего соцопроса Левада-центра, среди
исторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметили победу в
Великой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариант ответа
про Крым впервые вышел на второе место в рейтинге, сместив с этой позиции
ведущую роль страны в освоении космоса.
Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошла все виденное за
историю этих соревнований, утверждали представители Международного олимпийского
комитета и спортсмены, участвовавшие в Играх. Олимпиада запомнилась не только
как великолепное спортивное шоу, она преобразовала целый регион России.
Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов
страны.
Источник:
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