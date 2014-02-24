Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее

6 марта 2017, понедельник, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее

Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ.Воссоединение Крыма сРоссией, а также успешное проведение Олимпийских игр в Сочи стали для россиян знаковымисобытиями в период 2014-2016 годов, вернувшими стране престиж на мировой аренеи увеличившими доверие россиян к власти. Об этом говорится в докладе ВЦИОМ "Россияудивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2017)".На фоне крымских событий и Олимпиады с января по май 2014года рейтинг одобрения президента вырос с 61% до 86%. В 2016 году 87%российских граждан назвали правильными действия России по принятию Крыма в свойсостав, отметив среди положительных результатов такого решения возвращениеисторической территории, бесплатное размещение Черноморского флота и повышениедоступности отдыха на курортах полуострова.Воссоединение Крыма с Россией стало главной заслугойВладимира Путина в его нынешнюю пятилетку правления. По результатам референдума2014 года, подавляющее большинство крымчан (около 97%) проголосовали завозвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля былподписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств в стране ипопулярности президента.По данным последнего соцопроса Левада-центра, средиисторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметили победу вВеликой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариант ответапро Крым впервые вышел на второе место в рейтинге, сместив с этой позицииведущую роль страны в освоении космоса.Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошла все виденное заисторию этих соревнований, утверждали представители Международного олимпийскогокомитета и спортсмены, участвовавшие в Играх. Олимпиада запомнилась не толькокак великолепное спортивное шоу, она преобразовала целый регион России.Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортовстраны.

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