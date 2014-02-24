Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи. Инцидент произошел на церемонии открытия линии скоростных поездов между Парижем и Бордо, передает "Газета.ru". Один из жандармов при перемещении случайно открыл огонь по толпе.В результате происшествия двое посетителей мероприятия получили легкие ранения. Представители правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего.Тем временем в Сети уже появилась видеозапись выступления Франсуа Олланда. Во время выстрела французский президент на некоторое время опешил от неожиданности, потеряв дар речи."Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", – сказал глава государства, обратив взгляд в сторону места происшествия. Помолчав еще несколько секунд, он вернулся к тексту выступления. Однако многие пользователи Сети иначе истолковали молчание президента. Они считают, что французский лидер чересчур спокойно отреагировал на снайперские выстрелы. "Реакция Олланда эпична", – пишет один из пользователей Twitter.
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Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»