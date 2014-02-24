ОНФ найдет хозяев мусору

30 января 2017, понедельник, 13:29 – ИА СОЧИ-24



ОНФ найдет хозяев мусору

Каждый россиянин вместе с Общероссийским народным фронтом сможет принять участие в генеральной уборке страны. Проект по очистке России от незаконных свалок запущен ОНФ. Активисты уверены: кроме ввода в действие необходимых законов, надо изменить отношение населения к этим вопросам, ввести "моду на экологию".Изменение законодательства в сфере экологии не приведет кпозитивным изменениям, пока не удастся изменить отношение общества к вопросамзащиты природы. Значительная роль в этом отводится журналистам, уверена сопредседательЦентрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии ОльгаТимофеева. Депутат подчеркнула, что схемы обращения с отходами в регионахдолжны пройти как экологический, так и общественный контроль. "В каждой территории должны быть операторы, то есть "хозяевамусора", которых пока еще нет ни в одной территории России, должны бытьтерриториальные схемы обращения с отходами. Общероссийский народный фронт ужеговорил президенту России Владимиру Путину о том, что эти территориальные схемыне везде прошли экологический контроль. Они должны пройти и общественныйконтроль. Жители сел, городов должны знать, где власти планируют построитьзавод или новый полигон. Объемов сегодняшних полигонов может хватить всего нанесколько лет", – отметила Тимофеева.Запущенный ОНФ проект "Генеральная уборка"позволяет отмечать на интерактивной карте нелегальные свалки. Тимофеева такжесообщила, что участвовать в уборке (конечно, небольших свалок, а не огромныхполигонов) смогут граждане, пожелавшие оказать помощь проекту."Мы не просто отмечаем на нашей интерактивной картепроблемные мусорные объекты и отправляем обращения в надзорные органы ипредставителям власти, но и даем возможность гражданам, готовым поучаствовать вуборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологическойобстановки, став волонтерами проекта. Напомню, что сейчас официально на всейтерритории России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок. Примернополовина из них являются небольшими стихийными свалками, значительную часть изкоторых можно устранить общественными силами", – сказала глава думскогокомитета."Генеральная уборка" будет действовать по принципу"одного окна", заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев."Проект "Генеральная уборка" представляетсобой открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты, котораяявляется настоящим ядром всего проекта. На интерактивной карте обозначены все85 регионов России, привязанные к "Яндекс-картам". Каждыйпользователь сети Интернет может отправить жалобу на сайт, которая будетпроверена со стороны модератора и размещена на карте", – сообщил Гутенев.Депутат напомнил, что идею выдвинул президент России.Владимир Путин по итогам "Форума Действий" ОНФ в 2016 году выступилза создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог быоставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон.Сами объекты представляют собой стихийные мусорные свалки иполигоны, работающие по "серым" схемам. Многие из них располагаютсяна территории лесов, непосредственно рядом с городами и поселками. Интерактивнаякарта свалок станет универсальным инструментом по устранению нарушений иликвидации экологического ущерба, отметил Гутенев.Для борьбы с "серыми" полигонами твердыхкоммунальных отходов, чья лицензия получена неправомерно, ОНФ выдвинеттребование по немедленному устранению нарушений, пояснил Гутенев. Еслинарушения не будут устранены, со Фронт развернет информационную кампанию: общественникипотребуют от госорганов лишить лицензии и исключить из Государственного реестраконкретный полигон, нарушающий законодательство.Как на практике будет работать разработанная схема, пояснилжурналистам эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологиии защиты леса Дмитрий Миронов. "Существует три основных способа отправки сообщений:напрямую на карту, в региональные отделения ОНФ и в Центр общественногомониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Все поступившие сообщениябудут обрабатываться администрацией ресурса и публиковаться на интерактивнойкарте с точной геолокацией", – рассказал Миронов.По его словам, любой гражданин в своем регионе может нанестиинформацию о свалке на интерактивную карту, выбрав нужный регион и отметить наней необходимые координаты свалки или полигона, затем написать необходимоесообщение, прикрепить фотографии и дать ссылку на видео об объекте. В сообщенииможно отметить, что отправитель готов сам принять участие в уборке территории.Как рассказали участники пресс-конференции, достижения ужеесть. В частности, направлены обращения в Генпрокуратуру, Росприроднадзор,Следственный комитет и главному санитарному врачу требования о немедленнойликвидации свалки в Чеховском районе Московской области. А активистырегионального отделения ОНФ в Тульской области добились ликвидации незаконного полигонавозле села Доброе Суворовского района.

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