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ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей
20 января 2017, пятница, 16:58 – ИА СОЧИ-24
Эксперты ОНФ приходят к выводу, что действующие штрафы – недостаточный
аргумент для заказчиков, которые не стремятся соблюдать требования
антимонопольной службы. Примеров такой самоуверенности, к сожалению, более чем
достаточно. "Заказчики ограничивают конкуренцию и права участников
закупок, решения ФАС оспаривают в судах, а бюджетные деньги достаются
компаниям, побеждающим в конкурсах с нарушением законодательства о
государственных закупках. И за подобные нарушения заказчики отделаются максимум
штрафом – в сравнении с суммой закупки незначительным", – отметила руководитель
проекта Народного фронта "За честные закупки", член Центрального
штаба ОНФ Анастасия Муталенко. По словам Муталенко, Народный фронт предложит
ФАС собраться и обсудить возможные меры – в частности, изменения в
законодательстве, которые смогут повлиять на заказчиков. В ОНФ, в частности, обратили внимание на конкурс по
реконструкции трех канализационных коллекторов в городе Белая Калитва
Ростовской области. Стоимость контракта составила 313 миллионов рублей. В УФАС
Ростовской области поступила жалоба на действия заказчика – администрации
Белокалитвинского района. По решению антимонопольной службы, власти должны были
аннулировать контракт. Тем не менее, они просто проигнорировал решение УФАС и заключили
контракт с ООО "Полимерспецстрой". Как отмечают активисты, такое
поведение похоже на демонстративное злоупотребление и исключает добросовестную
конкуренцию. "Об экономии бюджетных средств здесь уже даже и речи не идёт",
– рассказал представитель ОНФ Алексей Мирошниченко.24 ноября 2015 года в ФАС поступила жалоба на электронный
аукцион по содержанию автомобильных дорог в Республике Башкортостан стоимостью
5,2 млрд рублей. Жалоба признана обоснованной, контролирующим органом предписано
аннулировать решение об определении единственной заявки. Несмотря на это в
декабре заказчик заявку рассмотрел, и на следующий день подал в суд на ФАС
России о признании решения и предписания ведомства незаконными и их отмене. Чего
и добился. В январе 2016 года "Управление дорожного хозяйства Республики
Башкортостан" подписало контракт без снижения цены. Правда, весной Арбитражный
суд города Москвы отказал заказчику и принял сторону ФАС России. Контракт был
расторгнут и подрядчик получил 2 миллиарда рублей. Контракт по содержанию автомобильных дорог Челябинской
области не только исполняется, но уже частично оплачен – и тоже несмотря на
предписание "антимонопольщиков". В ноябре 2015 года Министерство
дорожного хозяйства и транспорта области объявило аукцион стоимостью почти 12,5
миллиарда рублей. При этом на закупку
были поданы три жалобы, которые ФАС признала обоснованными и выписала
соответствующие предписания. Тем не менее, заказчик, подав в суд на ФАС России,
добился признания незаконным решения антимонопольного органа и в итоге заключил
контракт с единственным участником – АО "Южуралмост". Как рассказал
активист ОНФ Яков Каретный, антимонопольщики не согласились с таким решением и
подали жалобу в Верховный суд.
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