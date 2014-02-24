ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей

20 января 2017, пятница, 16:58 – ИА СОЧИ-24



ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей

Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан.Эксперты ОНФ приходят к выводу, что действующие штрафы – недостаточныйаргумент для заказчиков, которые не стремятся соблюдать требованияантимонопольной службы. Примеров такой самоуверенности, к сожалению, более чемдостаточно. "Заказчики ограничивают конкуренцию и права участниковзакупок, решения ФАС оспаривают в судах, а бюджетные деньги достаютсякомпаниям, побеждающим в конкурсах с нарушением законодательства огосударственных закупках. И за подобные нарушения заказчики отделаются максимумштрафом – в сравнении с суммой закупки незначительным", – отметила руководительпроекта Народного фронта "За честные закупки", член Центральногоштаба ОНФ Анастасия Муталенко. По словам Муталенко, Народный фронт предложитФАС собраться и обсудить возможные меры – в частности, изменения взаконодательстве, которые смогут повлиять на заказчиков. В ОНФ, в частности, обратили внимание на конкурс пореконструкции трех канализационных коллекторов в городе Белая КалитваРостовской области. Стоимость контракта составила 313 миллионов рублей. В УФАСРостовской области поступила жалоба на действия заказчика – администрацииБелокалитвинского района. По решению антимонопольной службы, власти должны былианнулировать контракт. Тем не менее, они просто проигнорировал решение УФАС и заключиликонтракт с ООО "Полимерспецстрой". Как отмечают активисты, такоеповедение похоже на демонстративное злоупотребление и исключает добросовестнуюконкуренцию. "Об экономии бюджетных средств здесь уже даже и речи не идёт",– рассказал представитель ОНФ Алексей Мирошниченко.24 ноября 2015 года в ФАС поступила жалоба на электронныйаукцион по содержанию автомобильных дорог в Республике Башкортостан стоимостью5,2 млрд рублей. Жалоба признана обоснованной, контролирующим органом предписаноаннулировать решение об определении единственной заявки. Несмотря на это вдекабре заказчик заявку рассмотрел, и на следующий день подал в суд на ФАСРоссии о признании решения и предписания ведомства незаконными и их отмене. Чегои добился. В январе 2016 года "Управление дорожного хозяйства РеспубликиБашкортостан" подписало контракт без снижения цены. Правда, весной Арбитражныйсуд города Москвы отказал заказчику и принял сторону ФАС России. Контракт былрасторгнут и подрядчик получил 2 миллиарда рублей. Контракт по содержанию автомобильных дорог Челябинскойобласти не только исполняется, но уже частично оплачен – и тоже несмотря напредписание "антимонопольщиков". В ноябре 2015 года Министерстводорожного хозяйства и транспорта области объявило аукцион стоимостью почти 12,5миллиарда рублей. При этом на закупкубыли поданы три жалобы, которые ФАС признала обоснованными и выписаласоответствующие предписания. Тем не менее, заказчик, подав в суд на ФАС России,добился признания незаконным решения антимонопольного органа и в итоге заключилконтракт с единственным участником – АО "Южуралмост". Как рассказалактивист ОНФ Яков Каретный, антимонопольщики не согласились с таким решением иподали жалобу в Верховный суд.

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