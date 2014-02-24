ОНФ поможет россиянам жить в комфорте

10 января 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24



ОНФ поможет россиянам жить в комфорте

Общероссийский народный фронт объявил о запуске в январе 2017 года проекта "Комфортная городская среда". Он поможет создать условия для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха.Идея проекта появилась по итогампослания президента Федеральномусобранию, в котором Владимир Путин поручил учесть мнение жителей приблагоустройстве городов и сел. Лидер ОНФ предложил активистам фронта активно подключиться к этой работе иорганизовать ее эффективный контроль.Сами "фронтовики" говорят,что в ОНФ постоянно поступают обращения граждан, которые жалуются на плохоеосвещение, нехватку зеленых насаждений, отсутствие детских и спортивныхплощадок, нормальных дорог во дворах. Жители утверждают, что при благоустройствепридомовой и городской территории их мнение органами власти не учитывается.Однако, как выясняется, зачастую сами граждане не знают о своих же правах.Проект "Комфортная городскаясреда" будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройствапридомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха,комфортных для граждан. Планируетсяупрощение процедуры оформления придомовой земельной территории и создание онлайн-каталога лучших примеров благоустройствадворов. Также будут разработаны методические пособия с механизмами решенийчасто встречаемых проблем в сфере благоустройства.В процессе благоустройства городскойсреды планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний,создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практикивзаимодействия граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проектыи в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратнуюсвязь. Сами запросы и пожелания граждан будут выявлены через анкетирование имониторинги."Мы уверены, что благоустройствопридомовых территорий и городской среды невозможно без активного участияграждан", – пояснила координаторпроекта "Комфортная городская среда",член Центрального штаба ОНФ и председатель регионального общественного движения по защитеправ собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина.Для упрощения процедуры оформленияправ собственности планируется, в том числе, рассмотреть возможность внесенияпоправок в Градостроительный кодекс. Активисты рассчитывают, что вокругНародного фронта образуется актив, состоящий из экспертов, а такжезаинтересованных в наведении порядка жителей. Как отметила СветланаКалинина, в январе будут проведены первые опросы на тему благоустройства дворови на основании полученных ответов "фронтовики"выявят лучшие практики взаимодействия граждан и муниципалитетов.Общероссийский народный фронт – коалицияобщественно-политических организаций, созданв 2011 году по инициативе Владимира Путина. Задачами движениядекларируются контроль над исполнением указов и поручений главы государства, атакже борьба с коррупцией.

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