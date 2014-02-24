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ОНФ поможет россиянам жить в комфорте
10 января 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24
Идея проекта появилась по итогам
послания президента Федеральному
собранию, в котором Владимир Путин поручил учесть мнение жителей при
благоустройстве городов и сел. Лидер ОНФ предложил активистам фронта активно подключиться к этой работе и
организовать ее эффективный контроль.
Сами "фронтовики" говорят,
что в ОНФ постоянно поступают обращения граждан, которые жалуются на плохое
освещение, нехватку зеленых насаждений, отсутствие детских и спортивных
площадок, нормальных дорог во дворах. Жители утверждают, что при благоустройстве
придомовой и городской территории их мнение органами власти не учитывается.
Однако, как выясняется, зачастую сами граждане не знают о своих же правах.
Проект "Комфортная городская
среда" будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройства
придомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха,
комфортных для граждан. Планируется
упрощение процедуры оформления придомовой земельной территории и создание онлайн-каталога лучших примеров благоустройства
дворов. Также будут разработаны методические пособия с механизмами решений
часто встречаемых проблем в сфере благоустройства.
В процессе благоустройства городской
среды планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний,
создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики
взаимодействия граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты
и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную
связь. Сами запросы и пожелания граждан будут выявлены через анкетирование и
мониторинги.
"Мы уверены, что благоустройство
придомовых территорий и городской среды невозможно без активного участия
граждан", – пояснила координатор
проекта "Комфортная городская среда",
член Центрального штаба ОНФ и председатель регионального общественного движения по защите
прав собственников жилья "Наш дом" Светлана Калинина.
Для упрощения процедуры оформления
прав собственности планируется, в том числе, рассмотреть возможность внесения
поправок в Градостроительный кодекс. Активисты рассчитывают, что вокруг
Народного фронта образуется актив, состоящий из экспертов, а также
заинтересованных в наведении порядка жителей. Как отметила Светлана
Калинина, в январе будут проведены первые опросы на тему благоустройства дворов
и на основании полученных ответов "фронтовики"
выявят лучшие практики взаимодействия граждан и муниципалитетов.
Общероссийский народный фронт – коалиция
общественно-политических организаций, создан
в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Задачами движения
декларируются контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а
также борьба с коррупцией.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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