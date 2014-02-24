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ОНФ поможет улучшить качество дорог
16 февраля 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Координатор проекта ОНФ "Карта убитых дорог",
депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что в течение нескольких недель "фронтовики"
обобщат все идеи, озвученные недавно на круглом столе, посвященным качеству автомобильных
дорог. "Я думаю, что уже в марте мы
будем иметь инициативы, которые направим в правительство и будем прорабатывать
как законодательные инициативы", – сказал Васильев.
Во время обсуждения были озвучены различные предложения,
которые касались вопросов строительства автодорог, их ремонта и контроля
качества дорожного строительства. При разработке инициатив активисты будут
также опираться на лучшие практики в сфере проведения дорожных работ, которые
используются в регионах.
Также в ближайшее время "фронтовики" намерены проехать
с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, а
также выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные во
время прошлых проверок. Об этом заявил активист проекта Дмитрий Цопов.
"Мы проводили инспекции раньше, и в этом году будет
большая инспекция. По результатам прошлых инспекций мы в органы власти
направляли запросы. Нам приходили разные ответы, и в этом году мы посмотрим,
что же произошло и есть ли изменения", – сказал Цопов. В последнее время
в ОНФ приходят тревожные сигналы о том, что в некоторых регионах ситуация с
ремонтом дорог не меняется, отмечают представители организации.
Для тех, кому небезразлично состояние дорог в России, ОНФ
планирует создать специальное приложение для мобильных устройств, с помощью
которого можно будет пожаловаться на качество дорожного покрытия.
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