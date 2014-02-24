ОНФ поможет улучшить качество дорог

16 февраля 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24



ОНФ поможет улучшить качество дорог

Активисты Общероссийского народного фронта намерены оказать помощь всем заинтересованным ведомствам в улучшении качества автомобильных дорог. "Фронтовики" создадут рабочую группу по подготовке законодательных инициатив, направленных на улучшения в сфере строительства и ремонта российских магистралей.Координатор проекта ОНФ "Карта убитых дорог",депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что в течение нескольких недель "фронтовики"обобщат все идеи, озвученные недавно на круглом столе, посвященным качеству автомобильныхдорог. "Я думаю, что уже в марте мыбудем иметь инициативы, которые направим в правительство и будем прорабатыватькак законодательные инициативы", – сказал Васильев.Во время обсуждения были озвучены различные предложения,которые касались вопросов строительства автодорог, их ремонта и контролякачества дорожного строительства. При разработке инициатив активисты будуттакже опираться на лучшие практики в сфере проведения дорожных работ, которыеиспользуются в регионах.Также в ближайшее время "фронтовики" намерены проехатьс инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, атакже выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные вовремя прошлых проверок. Об этом заявил активист проекта Дмитрий Цопов."Мы проводили инспекции раньше, и в этом году будетбольшая инспекция. По результатам прошлых инспекций мы в органы властинаправляли запросы. Нам приходили разные ответы, и в этом году мы посмотрим,что же произошло и есть ли изменения", – сказал Цопов. В последнее времяв ОНФ приходят тревожные сигналы о том, что в некоторых регионах ситуация сремонтом дорог не меняется, отмечают представители организации.Для тех, кому небезразлично состояние дорог в России, ОНФпланирует создать специальное приложение для мобильных устройств, с помощьюкоторого можно будет пожаловаться на качество дорожного покрытия.

СОЧИ 24