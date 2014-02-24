ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

29 марта 2017, среда, 19:28 – СОЧИ-24



ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия.Наибольшие шансы попасть в программу по благоустройству – у тех активных граждан, которые первыми оформят свое желание улучшитьсостояние своего двора. Для этого необходимо провести общие собрания собственниковмногоквартирных домов и зданий, образующих общую дворовую территорию, и податьзаявку властям на участие в муниципальной программе благоустройства двора.Сделать это нужно не позднее 25 мая 2017 года.Помогут в благоустройстве дворов активисты ОНФ. Они окажут помощь в формировании заявок муниципальнымвластям и вовлекут жителей в процесс определения общественной зоны длявключения в муниципальную программу.В методических рекомендациях ОНФ представлена пошаговая инструкция проведенияобщего собрания собственников и календарный план обязательств субъектов имуниципалитетов для получения субсидий на поддержку региональных имуниципальных программ по благоустройству.Важно, что каждый житель может обратиться в адресмуниципальных властей с заявлением и принять участие в обсуждении проекта формированиягородской среды и в оценке представленных заявок на благоустройство дворов иобщественных территорий. Порядок такого участия определяется муниципалитетом."В наших методических пособиях мы собираем всю необходимуюинформацию, касающуюся реализации приоритетного федерального проекта"Формирование комфортной городской среды", – сообщил координатор Центрамониторинга благоустройства городской среды, президент института ГАСИС НИУ"Высшая школа экономики" Павел Жбанов. О также отметил, что авторы пособий постаралисьсделать так, чтобы оно было понятно жителям, которые хотят сделать свой двор исвой город лучше и комфортнее.Центр мониторинга благоустройства городской среды был созданна базе ОНФ в начале 2017 года. Его эксперты вместе с жителями будутотслеживать процесс благоустройства дворов и общедоступных зон отдыха.Активисты Народного фронта планируют помогать горожанам в принятии решений поизменению инфраструктуры своего местожительства, привлекать их к непосредственномуучастию в облагораживании территорий.

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