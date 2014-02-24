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ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов

29 марта 2017, среда, 19:28 – СОЧИ-24

ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия.

Наибольшие шансы попасть в программу по благоустройству – у тех активных граждан, которые первыми оформят свое желание улучшить
состояние своего двора. Для этого необходимо провести общие собрания собственников
многоквартирных домов и зданий, образующих общую дворовую территорию, и подать
заявку властям на участие в муниципальной программе благоустройства двора.
Сделать это нужно не позднее 25 мая 2017 года.
Помогут в благоустройстве дворов активисты ОНФ.  Они окажут помощь в формировании заявок муниципальным
властям и вовлекут жителей в процесс определения общественной зоны для
включения в муниципальную программу.
В методических рекомендациях ОНФ представлена пошаговая инструкция проведения
общего собрания собственников и календарный план обязательств субъектов и
муниципалитетов для получения субсидий на поддержку региональных и
муниципальных программ по благоустройству.
Важно, что каждый житель может обратиться в адрес
муниципальных властей с заявлением и принять участие в обсуждении проекта формирования
городской среды и в оценке представленных заявок на благоустройство дворов и
общественных территорий. Порядок такого участия определяется муниципалитетом.
"В наших методических пособиях мы собираем всю необходимую
информацию, касающуюся реализации приоритетного федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды", – сообщил координатор Центра
мониторинга благоустройства городской среды, президент института ГАСИС НИУ
"Высшая школа экономики" Павел Жбанов. О также отметил, что авторы пособий постарались
сделать так, чтобы оно было понятно жителям, которые хотят сделать свой двор и
свой город лучше и комфортнее.
Центр мониторинга благоустройства городской среды был создан
на базе ОНФ в начале 2017 года. Его эксперты вместе с жителями будут
отслеживать процесс благоустройства дворов и общедоступных зон отдыха.
Активисты Народного фронта планируют помогать горожанам в принятии решений по
изменению инфраструктуры своего местожительства, привлекать их к непосредственному
участию в облагораживании территорий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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