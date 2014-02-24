ОНФ запускает новые масштабные проекты

10 февраля 2017, пятница, 15:00 – ИА СОЧИ-24



ОНФ запускает новые масштабные проекты

Общероссийский народный фронт дает старт новым проектам, задачей которых является вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Так, на базе ОНФ создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Он призван помочь местным жителям отслеживать состояние дворов и зон отдыха и облагораживать городскую среду.По словам руководителя рабочей группы ОНФ Валерия Фадеева, врамках реализации проекта планируется усовершенствовать процедуру общественныхслушаний, помочь гражданам наладить взаимодействие с муниципалитетами по основнымвопросам. "Это поможет более активно определять запросы людей и оперативнополучать обратную связь, – уверен лон. – Сами запросы и пожелания горожан будутвыявляться через анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия".На первом этапе работы Центра эксперты Народного фронтапроведут обучающие вебинары. Второй этап (продлится с апреля по октябрь) включаетв себя мониторинги качества работ по благоустройству. На третьем этапе, которыйпридется на ноябрь-декабрь, будут выявлены лучшие и худшие практикиблагоустройства. Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов средиграждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях программблагоустройства, а также обобщать лучшие практики формирования комфортной иудобной городской среды. Ожидается, что благодаря работе Центра в каждомрегионе сформируется актив, в который войдут граждане и эксперты, заработаетмеханизм учета мнений жителей при благоустройстве. Второй масштабный проект – "Дорожная инспекция ОНФ/Картаубитых дорог". Его задача – привлечь граждан к формированию дорожной политики врегионах и улучшению качества дорог. Главное в ходе реализации – обеспечить ремонтдорог с учетом мнения граждан."При планировании дорожных работ местные власти, какправило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов, – отметил сказалкоординатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. – В результате в планыремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именночиновники, а не граждане".Участие в проекте сможет любой неравнодушный житель, которыйхочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемнойдороге можно будет на специально созданном сайте. После обработки полученныхсигналов будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Крометого, граждане смогу сообщать о фактах нарушений технологии проведения дорожногоремонта. Итогом дорожного проекта ОНФ станет формирование в конце года соответствующегорейтинга регионов.

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