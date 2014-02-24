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ОНФ запускает новые масштабные проекты

10 февраля 2017, пятница, 15:00 – ИА СОЧИ-24

ОНФ запускает новые масштабные проекты
ОНФ запускает новые масштабные проекты
Общероссийский народный фронт дает старт новым проектам, задачей которых является вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Так, на базе ОНФ создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Он призван помочь местным жителям отслеживать состояние дворов и зон отдыха и облагораживать городскую среду.
По словам руководителя рабочей группы ОНФ Валерия Фадеева, в
рамках реализации проекта планируется усовершенствовать процедуру общественных
слушаний, помочь гражданам наладить взаимодействие с муниципалитетами по основным
вопросам. "Это поможет более активно определять запросы людей и оперативно
получать обратную связь, – уверен лон. – Сами запросы и пожелания горожан будут
выявляться через анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия".
На первом этапе работы Центра эксперты Народного фронта
проведут обучающие вебинары. Второй этап (продлится с апреля по октябрь) включает
в себя мониторинги качества работ по благоустройству. На третьем этапе, который
придется на ноябрь-декабрь, будут выявлены лучшие и худшие практики
благоустройства. Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов среди
граждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях программ
благоустройства, а также обобщать лучшие практики формирования комфортной и
удобной городской среды. Ожидается, что благодаря работе Центра в каждом
регионе сформируется актив, в который войдут граждане и эксперты, заработает
механизм учета мнений жителей при благоустройстве. Второй масштабный проект – "Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог". Его задача – привлечь граждан к формированию дорожной политики в
регионах и улучшению качества дорог. Главное в ходе реализации – обеспечить ремонт
дорог с учетом мнения граждан."При планировании дорожных работ местные власти, как
правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов, – отметил сказал
координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. – В результате в планы
ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именно
чиновники, а не граждане".Участие в проекте сможет любой неравнодушный житель, который
хочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемной
дороге можно будет на специально созданном сайте. После обработки полученных
сигналов будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Кроме
того, граждане смогу сообщать о фактах нарушений технологии проведения дорожного
ремонта. Итогом дорожного проекта ОНФ станет формирование в конце года соответствующего
рейтинга регионов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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