

Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа сегодня, 09:01 Президента США Дональда Трампа критикуют за то, что он игнорирует угрозу со стороны России. В отличие от большинства американских политиков, глава Соединенных Штатов гораздо сильнее обеспокоен ядерным потенциалом Северной Кореи...»

Евросоюз бросил кость Порошенко сегодня, 08:59 Европарламент и Совет Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев, рассказали в пресс-службе ведомства. Для вступления изменений в силу требуется завершить еще ряд процедур...»

Онищенко предложил убивать бездомных собак сегодня, 08:45 Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять. По его мнению, беспризорные животные опасны для жизни и здоровья людей...»

Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой сегодня, 08:29 Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одинцово таксиста, который намеренно повредил машину коллеги..»



Как изменится жизнь россиян с 1 марта сегодня, 08:15 С первым весенним месяцем вступят в силу законы, которые существенно изменят жизнь российских граждан. В частности, нововведения затронут рынок недвижимости, алкоголя, а также транспорт...»

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Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков" вчера, 22:00 Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол...»

Не вся молочная продукция одинаково полезна вчера, 21:45 Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»