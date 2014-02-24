Онищенко предложил убивать бездомных собак

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять. По его мнению, беспризорные животные опасны для жизни и здоровья людей. "Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями", – заявил Онищенко в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя недавние случаи нападения бездомных собак на людей. Бывший главный санитарный врач страны подчеркнул, что беспризорные псы не только угрожают жизни людей, но и являются переносчиками опасных инфекций, передает ТАСС. "Собака – это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем", – добавил он. По мнению Онищенко, на улице не должно остаться ни одной бездомной собаки. Отметим, что в последнее время случаи нападения бездомных собак на людей участились. Так, ранее сообщалось о том, что в Якутске беспризорный пес насмерть загрыз двухмесячную девочку. Как выяснили следователи, мать ребенка систематически подбирала с улицы бездомных животных и временно селила их у себя дома. В день трагедии женщина оставила дочь на террасе в коляске без присмотра, а питбультерьера выпустила из вольера погулять. 19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги.
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»