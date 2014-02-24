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ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии

23 декабря 2016, пятница, 16:31 – ИА СОЧИ-24

ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
Процедура донабора в общественные наблюдательные комиссии должна быть закреплена в федеральном законе. ОП намерена внести такое предложение на рассмотрение Госдумы.
Предложения Общественной палаты России будут сформулированы
до конца декабря, заявил Александр Бречалов. По словам секретаря ОП, решение
было принято по итогам его встречи с председателем Совета по правам человека
Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. "В начале января в рамках заседания рабочей группы
совместно с представителями СПЧ и Уполномоченного по правам человека мы обсудим
данные поправки и будем обращаться в Государственную думу", – сообщил Бречалов.По словам секретаря ОП, палата понимает всю значимость
института общественных наблюдательных комиссий. Именно в связи с этим и
появилось предложение внести поправки в федеральный закон, в которых будет
прописана процедура донабора в ОНК. Бречалов заметил, что в действующей
редакции закона такая норма не закреплена.Как сообщалось в ноябре 2016 года, Общественная палата и
Совет по правам человека при президенте выработали механизм донабора в состав
региональных общественных наблюдательных комиссий по контролю за местами
принудительного содержания. Как подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов, в
законе об общественном контроле нет оснований для довыборов, но есть
дополнительное выдвижение кандидатур, если комиссия сформирована в ненадлежащем
составе. В связи с этим была предложена следующая процедура: рабочая группа
Общественной палаты принимает решение о донаборе, комиссия ОП по безопасности и
взаимодействию с ОНК готовит для совета палаты рекомендации по численности комиссий
в 43 регионах, а совет принимает решение об установлении квот. Теперь эти
положения рекомендуется закрепить в законе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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