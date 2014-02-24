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ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
23 декабря 2016, пятница, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Предложения Общественной палаты России будут сформулированы
до конца декабря, заявил Александр Бречалов. По словам секретаря ОП, решение
было принято по итогам его встречи с председателем Совета по правам человека
Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. "В начале января в рамках заседания рабочей группы
совместно с представителями СПЧ и Уполномоченного по правам человека мы обсудим
данные поправки и будем обращаться в Государственную думу", – сообщил Бречалов.По словам секретаря ОП, палата понимает всю значимость
института общественных наблюдательных комиссий. Именно в связи с этим и
появилось предложение внести поправки в федеральный закон, в которых будет
прописана процедура донабора в ОНК. Бречалов заметил, что в действующей
редакции закона такая норма не закреплена.Как сообщалось в ноябре 2016 года, Общественная палата и
Совет по правам человека при президенте выработали механизм донабора в состав
региональных общественных наблюдательных комиссий по контролю за местами
принудительного содержания. Как подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов, в
законе об общественном контроле нет оснований для довыборов, но есть
дополнительное выдвижение кандидатур, если комиссия сформирована в ненадлежащем
составе. В связи с этим была предложена следующая процедура: рабочая группа
Общественной палаты принимает решение о донаборе, комиссия ОП по безопасности и
взаимодействию с ОНК готовит для совета палаты рекомендации по численности комиссий
в 43 регионах, а совет принимает решение об установлении квот. Теперь эти
положения рекомендуется закрепить в законе.
Источник:
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