ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии

23 декабря 2016, пятница, 16:31 – ИА СОЧИ-24



ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии

Процедура донабора в общественные наблюдательные комиссии должна быть закреплена в федеральном законе. ОП намерена внести такое предложение на рассмотрение Госдумы.Предложения Общественной палаты России будут сформулированыдо конца декабря, заявил Александр Бречалов. По словам секретаря ОП, решениебыло принято по итогам его встречи с председателем Совета по правам человекаМихаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. "В начале января в рамках заседания рабочей группысовместно с представителями СПЧ и Уполномоченного по правам человека мы обсудимданные поправки и будем обращаться в Государственную думу", – сообщил Бречалов.По словам секретаря ОП, палата понимает всю значимостьинститута общественных наблюдательных комиссий. Именно в связи с этим ипоявилось предложение внести поправки в федеральный закон, в которых будетпрописана процедура донабора в ОНК. Бречалов заметил, что в действующейредакции закона такая норма не закреплена.Как сообщалось в ноябре 2016 года, Общественная палата иСовет по правам человека при президенте выработали механизм донабора в составрегиональных общественных наблюдательных комиссий по контролю за местамипринудительного содержания. Как подчеркнул председатель СПЧ Михаил Федотов, взаконе об общественном контроле нет оснований для довыборов, но естьдополнительное выдвижение кандидатур, если комиссия сформирована в ненадлежащемсоставе. В связи с этим была предложена следующая процедура: рабочая группаОбщественной палаты принимает решение о донаборе, комиссия ОП по безопасности ивзаимодействию с ОНК готовит для совета палаты рекомендации по численности комиссийв 43 регионах, а совет принимает решение об установлении квот. Теперь этиположения рекомендуется закрепить в законе.

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