Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле
25 января 2017, среда, 14:44 – ИА СОЧИ-24
Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле
Многие ученые связывают наступление Великого ордовикского события биоразнообразия с метеоритной бомбардировкой Земли. Новое исследование европейских геофизиков опровергает такую точку зрения. Шведские и датские исследователи обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад. Это на два-три миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия, говорится в научном труде, опубликованном в журнале Nature Communications. К таким выводам ученые пришли после того, как провели датировку кристаллов циркона. Эти минералы были найдены в Швеции в одном из карьеров, содержащих огромное количество ископаемых метеоритов, пишет "Лента.ру".Напомним, Великое ордовикское событие биоразнообразия началось около 471 миллионов лет назад. Оно продолжалось в течение примерно 25 миллионов лет. За это время на Земле произошло резкое увеличение количества видов морских и наземных организмов. Ранее сообщалось о новой гипотезе зарождения жизни на нашей планете, выдвинутой международной группой ученых. По их мнению, астероиды-гиганты создали условия для жизни простейших организмов на нашей планете. Как писали Dni.Ru, ученые полагают, что интенсивное перемешивание твердых пород в районах ударов астероидов о земную и водную поверхности обогащало воду минералами, а породы делало более пористыми и пригодными для бактериальной жизни.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»