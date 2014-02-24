ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Опубликован список пассажиров Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 10:30 – ИА СОЧИ-24

Опубликован список пассажиров Ту-154
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море. Всего на борту находились 92 человека, в том числе более 60 музыкантов ансамбля имени Александрова, восемь членов экипажа и девять журналистов.
Состав экипажа:1. м-р Волков Р.В.2. к-н Ровенский А.С.3. п/п-к Петухов А.Н.4. к-н Мамонов А.В.5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.6. м-р Трегубов В.А.7. ст. л-т Сушков B.C.8. ст. л-т Суханов А.О.Список лиц, перевозимых на воздушном судне:Военнослужащие:1. г/л-т Халилов В.М.2. п-к Хасанов А.Б.3. п-к Ваганов А.И.4. п-к Иванов А.Ю.5. п/п-к Колосовский А.В.6. м-р Долинский А.И.7. п-к Негруб А.Н.8. к-н Абросимов С.С.Федеральные государственные гражданские служащие:1. Губанков А.Н.2. Бадрутдинова О.Т.Международная общественная организация "Справедливая помощь":1. Глинка Е.П.Средства массовой информации:1.Рунков Д.А.2.Денисов В.В.3.Сойдов А.А.4.Лужецкий М.В.5.Обухов П.К.6.Пестов О.М.7.Ржевский В.В.8.Суранов А.А.9.Толстов Е.В.ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":1. Сонников А.В.2. Гужова Л.А.3. Ивашко А.Н.4. Бродский В.А.5. Булочников Е.В.6. Голиков В.В.7. Осипов Г.Л.8. Санин В.В.9. Майоров К.В.10. Буряченко Б.Б.11. Бобовников Д.В.12. Баздырев А.К.13. Белоножко Д.М.14. Бесчасинов Д.А.15. Васин М.А.16. Георгиян А.Т.17.Давиденко К.А.18.Денискин С.И.19.Журавлев П.В.20.Закиров P.P.21.Иванов М.А.22.Иванов А.В.23.Котляр С.А.24.Кочемасов А.С.25.Кривцов А.А.26.Литвяков Д.Н.27.Мокриков А.О.28.Моргунов А.А.29.Насибулин Ж.А.30.Новокшанов Ю.М.31.Поляков В.В.32.Савельев А.В.33.Соколовский А.В.34.Тарасенко А.Н.35.Трофимов А.С.36.Узловский А.А.37.Халимон B.JI.38.Штуко А.А.39.Крючков И.А.40.Ермолин В.И.41.Быков C.JI.42.Колобродов К.А.43.Корзанов О.В.44.Ларионов И.Ф.45.Ляшенко К.И.46.Михалин В.К.47.ст.с-т Попов В.А.48.Разумов А.А.49.Серов А.С.50.Шахов И.В.51.Арчукова А.А.52.Гильманова P.P.53.Игнатьева Н.В.54.Клокотова М.А.55.Корзанова Е.И.56.Пырьева Л.А.57.Сатарова В.И.58.Трофимова Д.С.59.Хорошова Л.Н.60.Цвиринько А.И.61.Шагун О.Ю.62.Гурар Л.И.63.Сулейманов Б.Р.64. Столяр И.В.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:31
Политики отреагировали на катастрофу Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

сегодня, 11:14
Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер

Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

сегодня, 11:14
Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

сегодня, 11:00
Соратник Трампа отказался от Белого дома

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»

сегодня, 10:31
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

сегодня, 10:30
Опубликован список пассажиров Ту-154

Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

сегодня, 10:29
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе

Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

сегодня, 09:46
Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.