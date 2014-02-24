Опубликован список пассажиров Ту-154

Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»