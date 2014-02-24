Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова

Теперь стало известно, как выглядел убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Предположительно, его фотографию разместил в своем аккаунте в Twitter журналист и блогер Николай Зубов. Отметим, что данные, размещенные рядом со снимком мужчины, полностью совпадают с обнародованными ранее. Так, убийцей Вороненкова оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, 13 месяцев служивший в Нацгвардии. Как писали Dni.Ru, киллер скончался в больнице на операционном столе, когда ему делали трепанацию черепа. Напомним, его ранил охранник бывшего российского парламентария.
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Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»