Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане

15 февраля 2017, среда, 09:43 – ИА СОЧИ-24



Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане

Украинские СМИ сообщили о публикации нового видео, на котором зафиксирован расстрел протестующих в 2014 году. Эти кадры впервые были показаны на заседании суда.Кадры с места преступления были продемонстрированы на суде в рамках расследования расстрела активистов Майдана на Институтской улице в Киеве в феврале 2014 года. Представители потерпевшей стороны получили это видео от неизвестного отправителя по почте.На записи, предположительно сделанной из гостиницы "Украина", зафиксировано убийство протестующих бойцами спецподразделения "Беркут", сообщает издание "Громадське". Спрятавшись за грузовиками, люди в черной форме стреляли из винтовок по митингующим, скрывшимся за баррикадами.По мнению прокурора департамента спецрасследований ГПУ Романа Псюка, ролик подтверждает, что наступления со стороны активистов не было. В свою очередь адвокат бойцов "Беркута" Александр Горошинский отметил, что запись не дает новой информации, поэтому нужно дождаться результатов баллистической экспертизы.

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