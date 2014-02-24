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Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане

15 февраля 2017, среда, 09:43 – ИА СОЧИ-24

Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане
Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане
Украинские СМИ сообщили о публикации нового видео, на котором зафиксирован расстрел протестующих в 2014 году. Эти кадры впервые были показаны на заседании суда.
Кадры с места преступления были продемонстрированы на суде в рамках расследования расстрела активистов Майдана на Институтской улице в Киеве в феврале 2014 года. Представители потерпевшей стороны получили это видео от неизвестного отправителя по почте.На записи, предположительно сделанной из гостиницы "Украина", зафиксировано убийство протестующих бойцами спецподразделения "Беркут", сообщает издание "Громадське". Спрятавшись за грузовиками, люди в черной форме стреляли из винтовок по митингующим, скрывшимся за баррикадами.По мнению прокурора департамента спецрасследований ГПУ Романа Псюка, ролик подтверждает, что наступления со стороны активистов не было. В свою очередь адвокат бойцов "Беркута" Александр Горошинский отметил, что запись не дает новой информации, поэтому нужно дождаться результатов баллистической экспертизы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:45
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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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вчера, 20:46
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вчера, 20:30
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

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