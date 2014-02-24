Опубликовано видео жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
20 февраля 2017, понедельник, 09:00 – ИА СОЧИ-24
Опубликовано видео жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
В Сети появилось видео нападения на брата лидера КНДР. Чтобы отравить Ким Чен Нама, киллерам понадобилось не более трех секунд. Мужчина в светлых джинсах и пиджаке, похожий на Ким Чен Нама, подошел к информационному табло. К нему приблизилась девушка в белой кофте и на несколько секунд схватила за голову, после чего быстро скрылась.По данным прессы, она либо плеснула яд в лицо брату Ким Чен Ына, либо поднесла отравленную ткань. Пострадавший успел подойти к сотрудникам службы безопасности и рассказать о случившемся.После этого Ким Чен Нам в сопровождении двух мужчин отправился в медпункт. Как сообщили СМИ, северокорейский диссидент скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. По подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила малайзийским полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем. Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан уверен, что за убийством Ким Чен Нама стоит вождь КНДР Ким Чен Ын. По его словам, это указывает на усиление "террористических тактик" в политике Северной Кореи. "Правительство Южной Кореи должно укрепить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить КНДР заплатить за этот террористический акт", – цитирует Хван Ге Ана KBS. Он призвал службы безопасности приготовиться к новым провокациям со стороны Ким Чен Ына. Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Он планировал вернуться к семье в Макао.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»