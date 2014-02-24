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Опубликованы фото жертв теракта в метро Петербурга
4 апреля 2017, вторник, 08:58 – СОЧИ-24
При взрыве в петербургском метро погибли 21-летняя Ксения Милюкова,
71-летний Юрий Налимов, 21-летняя Тамара Алиева, 20-летний Адыльшин, 50-летняя Ирина Медянцева. Тела всех жертв уже подняли на поверхность и
передали судмедэкспертам. Для установления личностей остальных погибших
будет проводиться генетическая экспертиза, передает Life.ru.
Трагедия затронула семью бывшего солиста группы
"На-На" Владимира Левкина: Ирина Медянцева оказалась тетей его жены. "У нашей семьи
шок. Никогда не думала, что такая беда коснется моей семьи", – написала в соцсети
Маруся Левкина.
Петербургская художница Ирина Медянцева создавала уникальных кукол. При взрыве в
подземке пострадала ее дочь
–
она находится в реанимации. По словам Левкиной, Медянцева спасла дочку, закрыв собой.
Еще одной жертвой теракта стала 21-летняя гражданка
Азербайджана Дильбара Алиева. Она была госпитализирована с многочисленными
травмами, но в ночь на 4 апреля скончалась. В больнице отметили, что девушка поступила к ним в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и
"Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие
как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.
Источник:
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