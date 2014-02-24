Опубликованы подробности теракта в Лондоне

23 марта 2017, четверг, 08:58 – ИА СОЧИ-24



Опубликованы подробности теракта в Лондоне

В Сети появились новые подробности теракта, произошедшего вечером 22 марта в Лондоне. Стражи порядка выясняют, где был арендован автомобиль, и идентифицируют личность преступника.Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что автомобиль Hyundai, ставший орудием убийства, был арендован в Бирмингеме. Британский журналист Руперт Эвелин написал в соцсети Twitter, что транспортное средство застраховано и зарегистрировано в Челмсфорде (графство Эссекс). Со слов очевидцев, Лондон заполонен полицейскими машинами, а горожане взволнованы, передает Express.Имя террориста пока не называется. По данным зарубежных СМИ, нападение совершил электрик Абу Иззадин, более известный как Трэвор Брукс. Однако адвокат заверил, что его клиент отбывает в тюрьме двухлетнее наказание за попытку нелегально покинуть США.Между тем число жертв теракта возросло до пяти, сообщает "Би-би-си". "Ранены 40 человек, некоторые получили тяжелые травмы. Пятеро погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", – сказал глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда Марк Роули. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нападение было "ужасным и грязным". По ее словам, теракт был направлен против демократии и свободы слова. Место было выбрано неслучайно, уверена Мэй. "Террористы атаковали центр нашей столицы, где собираются люди всех национальностей, религий и культур", – цитирует ее Independent. Британский политик Дэвид Дейвис опубликовал запись, сделанную в здании парламента. Он заявил, что знает, как звучат выстрелы, а потому сразу понял: происходит что-то ужасное, отмечает Wales Online. Напомним, что вечером 22 марта Hyundai, ехавший по Вестминстерскому мосту, сбил на тротуаре нескольких человек. Добравшись до парламента, злоумышленник ударил ножом безоружного полицейского и был ликвидирован другим стражем порядка.

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