Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве
8 января 2017, воскресенье, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар". Молодого человека остановили для проверки документов, после чего проводили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. "Мне пытаются вменить административку 20.2.2 КоАП РФ, с чем я категорически не согласен – никакого нарушения общественного порядка не было", – цитирует Life.ru Марка Веселого. Сообщается, что перед предполагаемым началом акции на станции дежурили около десятка полицейских. Активисты пообещали все равно провести свой флешмоб, однако уже в другое время.
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Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»