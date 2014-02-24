Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

8 января 2017, воскресенье, 17:30 – ИА СОЧИ-24



Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар". Молодого человека остановили для проверки документов, после чего проводили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. "Мне пытаются вменить административку 20.2.2 КоАП РФ, с чем я категорически не согласен – никакого нарушения общественного порядка не было", – цитирует Life.ru Марка Веселого. Сообщается, что перед предполагаемым началом акции на станции дежурили около десятка полицейских. Активисты пообещали все равно провести свой флешмоб, однако уже в другое время.

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