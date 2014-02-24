|28 февраля, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
28 февраля 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Человек, принимавший участие в одном из выпусков The O'Reilly Factor, не имеет
никакого отношения к правительству Швеции. Тем не менее ведущий представил Нильса
Бильдта как "советника по обороне и национальной безопасности"
скандинавской страны. В эфире Fox News
подставной эксперт поддержал американского президента Дональда Трампа в его
высказываниях о беспорядках в Швеции, которые устраивают мигранты.Первые возгласы протеста раздались, естественно, из
Стокгольма. Шведские чиновники заявили,
что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности. Более того, у "советника
по обороне и национальной безопасности Швеции" имелись проблемы с законом:
он был судим.Биллу О'Рейли пришлось признать, что "со стороны противников
мигрантов должен был выступать более релевантный гость". "Господин
Бильдт занимается консультациями в области борьбы с терроризмом, это правда, но
мы должны пояснить, что непосредственного участия в работе правительства Швеции
он не принимает", – приводит слова О'Рейли New York Times.Отреагировал на скандал и сам Нильс Бильдт. Он рассказал, что
должность ему придумали журналисты еще до показа сюжета в эфире. В свою
очередь, телеканал Fox News выступил с опровержением этих "измышлений".
Словом, вранье на вранье. Ведущий "Фактора О'Рейли" известен своими
высказываниями в адрес российского президента. Он брал интервью у Дональда
Трампа, во время которого назвал Владимира Путина "убийцей".
Извиняться журналист отказался, заявив, что сделает это "не раньше 2033
года".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.