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Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире

28 февраля 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24

Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Телеведущий Билл О'Рейли признался во лжи. Американский журналист заявил, что в одной из его программ участвовал подставной эксперт. В то же время телеканал Fox News, на котором выходит передача "Фактор О'Рейли", поспешил опровергнуть слова героя передачи о том, что должность ему придумали редакторы шоу.
Человек, принимавший участие в одном из выпусков The O'Reilly Factor, не имеет
никакого отношения к правительству Швеции. Тем не менее ведущий представил Нильса
Бильдта как "советника по обороне и национальной безопасности"
скандинавской страны. В эфире Fox News
подставной эксперт поддержал американского президента Дональда Трампа в его
высказываниях о беспорядках в Швеции, которые устраивают мигранты.Первые возгласы протеста раздались, естественно, из
Стокгольма. Шведские чиновники заявили,
что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности. Более того, у "советника
по обороне и национальной безопасности Швеции" имелись проблемы с законом:
он был судим.Биллу О'Рейли пришлось признать, что "со стороны противников
мигрантов должен был выступать более релевантный гость". "Господин
Бильдт занимается консультациями в области борьбы с терроризмом, это правда, но
мы должны пояснить, что непосредственного участия в работе правительства Швеции
он не принимает", – приводит слова О'Рейли New York Times.Отреагировал на скандал и сам Нильс Бильдт. Он рассказал, что
должность ему придумали журналисты еще до показа сюжета в эфире. В свою
очередь, телеканал Fox News выступил с опровержением этих "измышлений".
Словом, вранье на вранье. Ведущий "Фактора О'Рейли" известен своими
высказываниями в адрес российского президента. Он брал интервью у Дональда
Трампа, во время которого назвал Владимира Путина "убийцей".
Извиняться журналист отказался, заявив, что сделает это "не раньше 2033
года".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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