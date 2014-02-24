Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире

28 февраля 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире

Телеведущий Билл О'Рейли признался во лжи. Американский журналист заявил, что в одной из его программ участвовал подставной эксперт. В то же время телеканал Fox News, на котором выходит передача "Фактор О'Рейли", поспешил опровергнуть слова героя передачи о том, что должность ему придумали редакторы шоу.Человек, принимавший участие в одном из выпусков The O'Reilly Factor, не имеетникакого отношения к правительству Швеции. Тем не менее ведущий представил НильсаБильдта как "советника по обороне и национальной безопасности"скандинавской страны. В эфире Fox Newsподставной эксперт поддержал американского президента Дональда Трампа в еговысказываниях о беспорядках в Швеции, которые устраивают мигранты.Первые возгласы протеста раздались, естественно, изСтокгольма. Шведские чиновники заявили,что Бильдт не имеет никакого отношения к службам безопасности. Более того, у "советникапо обороне и национальной безопасности Швеции" имелись проблемы с законом:он был судим.Биллу О'Рейли пришлось признать, что "со стороны противниковмигрантов должен был выступать более релевантный гость". "ГосподинБильдт занимается консультациями в области борьбы с терроризмом, это правда, номы должны пояснить, что непосредственного участия в работе правительства Швециион не принимает", – приводит слова О'Рейли New York Times.Отреагировал на скандал и сам Нильс Бильдт. Он рассказал, чтодолжность ему придумали журналисты еще до показа сюжета в эфире. В своюочередь, телеканал Fox News выступил с опровержением этих "измышлений".Словом, вранье на вранье. Ведущий "Фактора О'Рейли" известен своимивысказываниями в адрес российского президента. Он брал интервью у ДональдаТрампа, во время которого назвал Владимира Путина "убийцей".Извиняться журналист отказался, заявив, что сделает это "не раньше 2033года".

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