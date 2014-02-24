"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина

18 февраля 2017, суббота, 12:00 – ИА СОЧИ-24



"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина

Президенту Украины Петру Порошенко досталось в соцсетях за нападки на российского лидера Владимира Путина. По мнению общественности, Порошенко винит во всех проблемах соседнюю Россию, при этом не замечает своих собственных ошибок."Порошенко президент "Неудачник", только онпризнаться в этом боится открыто, вот он и валит на Россию", – заявил один изблогеров.Ему вторит другой пользователь соцсети, который считает, чтоукраинский лидер ненавидит свою страну. "Порошенко высказался, что Путинглубоко и искренне ненавидит Украину. А любит ли он сам Украину, если самтерзает её как хищник?", – написал он в Twitter.Многие встали на защиту Владимира Путина. Пользователисоцсети заявили, что ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко российскийлидер не сказал.Другие припомнили, что сами украинцы нелестно отзываются освоем государстве. "У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионогонарода не замечает", – написала Татьяна Т.Нашлись и те, кто просто посочувствовали украинскому народу.Как писали Dni.Ru, 17 февраля президентУкраины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенскойконференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины,вновь набросился с обвинениями на российского лидера Владимира Путина. Помнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицаетуникальность украинского государства и народа", – заявил Порошенко.

СОЧИ 24