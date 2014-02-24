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"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
18 февраля 2017, суббота, 12:00 – ИА СОЧИ-24
"Порошенко президент "Неудачник", только он
признаться в этом боится открыто, вот он и валит на Россию", – заявил один из
блогеров.
Ему вторит другой пользователь соцсети, который считает, что
украинский лидер ненавидит свою страну. "Порошенко высказался, что Путин
глубоко и искренне ненавидит Украину. А любит ли он сам Украину, если сам
терзает её как хищник?", – написал он в Twitter.
Многие встали на защиту Владимира Путина. Пользователи
соцсети заявили, что ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко российский
лидер не сказал.
Другие припомнили, что сами украинцы нелестно отзываются о
своем государстве. "У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого
народа не замечает", – написала Татьяна Т.
Нашлись и те, кто просто посочувствовали украинскому народу.
Как писали Dni.Ru, 17 февраля президент
Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской
конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины,
вновь набросился с обвинениями на российского лидера Владимира Путина. По
мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает
уникальность украинского государства и народа", – заявил Порошенко.
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