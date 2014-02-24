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"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина

18 февраля 2017, суббота, 12:00 – ИА СОЧИ-24

"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
Президенту Украины Петру Порошенко досталось в соцсетях за нападки на российского лидера Владимира Путина. По мнению общественности, Порошенко винит во всех проблемах соседнюю Россию, при этом не замечает своих собственных ошибок.
"Порошенко президент "Неудачник", только он
признаться в этом боится открыто, вот он и валит на Россию", – заявил один из
блогеров.

Ему вторит другой пользователь соцсети, который считает, что
украинский лидер ненавидит свою страну. "Порошенко высказался, что Путин
глубоко и искренне ненавидит Украину. А любит ли он сам Украину, если сам
терзает её как хищник?", – написал он в Twitter.

Многие встали на защиту Владимира Путина. Пользователи
соцсети заявили, что ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко российский
лидер не сказал.


Другие припомнили, что сами украинцы нелестно отзываются о
своем государстве. "У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого
народа не замечает", – написала Татьяна Т.

Нашлись и те, кто просто посочувствовали украинскому народу.
Как писали Dni.Ru, 17 февраля президент
Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской
конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины,
вновь набросился с обвинениями на российского лидера Владимира Путина. По
мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает
уникальность украинского государства и народа", – заявил Порошенко.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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