Осужденной за растление учительнице смягчили приговор
13 января 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24
Осужденной за растление учительнице смягчили приговор
В Татарстане суд смягчил приговор учительнице, которая была осуждена за растление школьницы. Срок условного лишения свободы сократили на два месяца."Также суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей", – сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Напомним, что прокуратура просила дать педагогу реальный, а не условный срок.
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В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»