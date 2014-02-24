Освобождение заложницы стрелка в Москве

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В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину сегодня, 20:45 На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину..»

В Россию пришел новый вид ВИЧ сегодня, 20:30 В России появился новый ВИЧ. Смертельно опасный вирус образовался в нашей стране из смешения ранее доминировавшего в России штамма и нового, занесенного из Центральной Азии...»

Последние слова командира рухнувшего Ту-154 сегодня, 20:01 Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»



Тимошенко обозвала украинцев папуасами сегодня, 19:59 Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны...»

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На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП сегодня, 19:30 На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено...»

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