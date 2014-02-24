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Освобождение заложницы стрелка в Москве
27 декабря 2016, вторник, 19:29 – ИА СОЧИ-24
К тому моменту как спецназ попал в жилище, предполагаемый
преступник был мертв. Пенсионерка
около восьми часов провела рядом с вооруженным охотничьим ружьем Кириллом
Луньковым в квартире на Ельнинской улице.
Пенсионерка
самостоятельно открыла дверь готовившимся к штурму бойцам Росгвардии. Женщина находилась в
шоковом состоянии. Она встречала силовиков, рыдая. Видео освобождения сняли бойцы, передает телеканал "360".
Отметим, пенсионерка
около 01:00 ночи вышла на шум в подъезде, увидев, как
ее 45-летний сосед ранил двух сотрудников ГБУ "Жилищник" и трех оперативников. После этого Луньков взял пожилую женщину
в заложники и заперся в ее квартире.
Переговоры
с Луньковым, задолжавшим сумму в несколько миллионов и в отчаянии пошедшем
на безумный поступок, растянулись до утра. Но в итоге мужчина решил
не сдаваться и покончил жизнь самоубийством, застрелившись.
Источник:
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