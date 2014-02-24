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Освобождение заложницы стрелка в Москве

27 декабря 2016, вторник, 19:29 – ИА СОЧИ-24

Освобождение заложницы стрелка в Москве
Освобождение заложницы стрелка в Москве
Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими.
К тому моменту как спецназ попал в жилище, предполагаемый
преступник был мертв. Пенсионерка
около восьми часов провела рядом с вооруженным охотничьим ружьем Кириллом
Луньковым в квартире на Ельнинской улице.
Пенсионерка
самостоятельно открыла дверь готовившимся к штурму бойцам Росгвардии. Женщина находилась в
шоковом состоянии. Она встречала силовиков, рыдая. Видео освобождения сняли бойцы, передает телеканал "360".
Отметим, пенсионерка
около 01:00 ночи вышла на шум в подъезде, увидев, как
ее 45-летний сосед ранил двух сотрудников ГБУ "Жилищник" и трех оперативников. После этого Луньков взял пожилую женщину
в заложники и заперся в ее квартире.

Переговоры
с Луньковым, задолжавшим сумму в несколько миллионов и в отчаянии пошедшем
на безумный поступок, растянулись до утра. Но в итоге мужчина решил
не сдаваться и покончил жизнь самоубийством, застрелившись.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Освобождение заложницы стрелка в Москве

Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»

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сегодня, 21:01
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сегодня, 20:45
В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину..»

сегодня, 20:30
В Россию пришел новый вид ВИЧ

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сегодня, 19:59
Тимошенко обозвала украинцев папуасами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны...»

сегодня, 19:45
Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»

сегодня, 19:30
На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено...»

сегодня, 19:29
Освобождение заложницы стрелка в Москве

Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»
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